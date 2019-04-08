Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Здоровое питание

Наталья Самойленко
Наталья Самойленко
ДиетологВсе статьи автора

Питание мужчин: какие продукты могут навредить

1.9т

Сбалансированный рацион, качественная еда, достаточное количество сна и физическая активность - это основа здоровья как женщин, так и мужчин. Каноны правильного питания: режим приемов пищи, граммаж порции и правило экватора — плюс-минус одинаковы для всех. Однако, на то мы и представители противоположных полов, чтобы отличаться. У женского и мужского организма есть свои особенности, а это значит, что продукты, которые особенно полезны тем, “кто с Марса”, нежелательны для тех, “кто с Венеры”!

Мужчинам не рекомендуется употреблять:

1. Соевые продукты (тофу, соевое молоко, соевые бобы), а также некоторые бобовые (к примеру, горох). В питании их стоит исключить из-за содержания фитоэстрогенов, которые снижают влияние мужских половых гормонов.

2. Пиво. Опять-таки, фитоэстрогены! Кроме того, что у пива высокий инсулиновый индекс, употребление его в больших количествах угнетает выработку тестостерона. Внешне гормональную перестройку можно выявить так - появляется жирок в “женских местах”: область живота, бёдра, область груди.

Новости
Что съесть, чтобы похудеть

3. Сахар и продукты, повышающие инсулин. Инсулин является антагонистом тестостерона и блокирует его активность. Если вас потянуло на сладенькое, отдайте предпочтение природному аналогу - фруктам, ягодам, меду, 70%-ному черному шоколаду. Употребляйте их в умеренных количествах до 15:00!

4. Мясо и птица промышленного производства (особенно курица). Мужчины жить не могут без мяса! Однако именно мяса промышленного нашим Гераклам стоит избегать! В состав корма этих животных могут входить аналоги женских половых гормонов. Делается это, чтобы ускорить процесс набора жировой массы тела. И хоть эти эстрогены вырабатываются в мужском организме тоже, с едой им эти добавки получать ни к чему.

5. Молоко также не является мужским продуктом. Особенно в натуральном животном молоке содержатся гормоны, которые работают так же, как и эстроген. Заменить животное молоко можно растительным (только не соевым!).

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Наталья СамойленкоНаталья Самойленко
Теги
питаниедиета
Источник
Источник:Instagram Натальи Самойленко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
1
Смешно
6
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины