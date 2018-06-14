В основе здорового похудения лежит правильное пищевое поведение.

При составлении программы похудения для пациентов диетолог использует специальные анкеты для определения типа нарушения пищевого поведения.

В норме, стимулом к приему пищи является голод. Но не всегда происходит так.

Существует 3 типа нарушения пищевого:

Эмоциогенный;

Экстернальный;

Ограничительный.

При эмоциогенном типе стимулом к приему пищи является эмоция (стресс, грусть, разочарование, тревога).

Думаю, все помнят кадры из фильмов, где девушка, которую бросил парень, заедает грусть шоколадным мороженым из банки.

Что делать?

Найти то, что помимо еды, может покрыть эти эмоции. Любая книга, звонок другу, музыка, расслабляющая ванна.

Я обычно езжу одна на машине по ночному городу.

При экстремальном типе стимулом к приему пищи является вид еды, накрытый стол, доступность пищи, "еда за компанию".

Что делать?

Здесь все просто, не покупайте то, что вам нужно ограничить, если у вас семья, не ставьте на стол, в открытый доступ, прячьте подальше от глаз.

Ограничительный тип - следствие диет и ограничений. Бесконечные диеты, запреты на продукты, лишение любимых продуктов ведет к эпизодам переедания или "срывам".

Вывод: только физиологичное рациональное питание путь к здоровому похудению!