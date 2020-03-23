Напитки для иммунитета: эксперт дала рецепты, которые помогут устоять перед вирусом

Во время эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине и в мире очень важно максимум внимания уделять заботе о здоровье. В частности, медики рекомендуют больше спать, заниматься физической активностью, дышать свежим воздухом, а также включить в рацион продукты, которые обогатят организм необходимыми для его правильной работы веществами.

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В частности, фитотерапевт Елена Свитко советует ежедневно пить напитки, например, травяные, овощные, цитрусовые и т.д., которые благотворно влияют на иммунитет, тем самым повышая ваши шансы перенести вероятное знакомство с вирусом с наименьшими последствиями.

MedOboz подготовил для вас несколько рецептов полезных коктейлей для иммунитета, которые вам наверняка понравятся.

В период эпидемии особенно важно поддерживать организм Чаемания

Облепиховый чай

Вам понадобится: 100 г свежей облепихи или 150 г перетертых с сахаром ягод, 2 палочки корицы, 500 мл кипятка, мандарин или ¼ апельсина, 2 ч. ложки меда.

Мандарин с кожурой нарежьте на мелкие кусочки. Залейте все ингредиенты, кроме меда, кипятком и дайте настояться около 15 минут. Перед употреблением добавьте мед.

Такой напиток содержит огромное количество необходимых организму витаминов, а также вещества, которые убивают вирусы и благотворно влияют на органы дыхания.

Гидромель

Вам понадобится: стакан минеральной воды без газа, сок одного лимона, 1 ч. ложка меда.

Смешайте все ингредиенты, размешайте мед до полного растворения. Пейте такой напиток каждый день натощак.

Он не только снабжает организм необходимыми ему веществами, но и ускоряет выведение токсинов, которые угнетают иммунитет.

Необычный фреш

Вам понадобится: 50 мл кефира или питьевого йогурта, 100 г кокосового молока, по 100 г морковного и апельсинового фреша.

Смешайте все ингредиенты до однородности, при желании добавьте пару кубиков льда.

Такой напиток помогает наладить работу пищеварительной системы, а также улучшить усвояемость организмом витаминов и других полезных веществ. Кроме того, он сам по себе является источником витамина А, С, Е, а также кальция, железа и т.д., которые необходимы для укрепления защитных функций.

Коричный каркаде

Вам понадобится: 1 ст. ложка лепестков каркаде, мандарин или ¼ апельсина, палочка корицы.

Разрежьте мандарин на мелкие кусочки. Поместите все ингредиенты в чашку, залейте кипятком и дайте настояться около 10 минут. Затем процедите, добавьте мед, сахар или сироп по вкусу.

Этот яркий чай содержит огромное количество витаминов, микроэлементов и флавоноидов, которые надежно защищают организм от патогенов. Кроме того, он прекрасно бодрит и помогает ускорить выведение накопленных токсинов.

Душистый мятно-липовый чай

Вам понадобится: по 1 ч. ложке листьев мяты, лимонного мирта и малины, корня солодки, липового цвета и душицы, 3 дольки имбиря, 2 дольки лимона, мед.

Поместите все компоненты в большую емкость и залейте литром кипятка. Через 20 минут, когда все настоится, процедите напиток и добавьте мед по вкусу.

Компоненты этого травного микса благотворно влияют на состояние органов дыхания, а также имеют общеукрепляющее воздействие на организм.

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