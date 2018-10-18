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/Здоровый рацион

На каждом столе: названы самые вредные продукты

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В список самых вредных продуктов для человека входят сосиски, полуфабрикаты и консервы.

К такому выводу пришли диетологи. По их словам, опаснее всего - сосиски и колбасы из обработанных мясных продуктов. По словам экспертов, чем ниже их стоимость, тем меньше в них мяса и больше токсичных канцерогенов, передает "Лайф.ру".

На второй строчке этого рейтинга расположились недорогие полуфабрикаты, которые содержат высокий уровень фосфатов и трансжиров. Так, диетологи рекомендуют не покупать дешевые сыры, так как в большинстве случаев они приготовлены из вредного для здоровья маргарина.

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На третью позицию специалисты отнесли консервы. В дешевой консервированной рыбе из-за окисления банки может появиться много тяжелых металлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые продлевают жизнь человека.

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