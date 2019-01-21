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/Здоровое питание

На грани вымирания! Супрун призвала отказаться от ''черной'' еды

1.8тЧитать материал на украинском

Украинцам стоит отказаться от приема в пищу черной икры в пользу красной.

В Faccebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что отказ от такого деликатеса поможет спасти от исчезновения некоторых видов рыб.

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"В отношении черной икры стоит помнить важную вещь — это продукт, получаемый из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани вымирания! В Украине также все виды осетровых — стерлядь, белуга, русский осетр и другие — занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом ради их икры", — заявила она.

Супрун отметила, что существуют продукты, которые не уступают по своим полезным свойствам черной икре.

На грани вымирания! Супрун призвала отказаться от ''черной'' еды

Novate.RU

"Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра лобана и минтая имеют схожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает", — сообщила она.

Супрун добавила, что витаминов в красной икре столько же, как и в черной.

"Мясо некоторых рыб (например, тунца), а также печень животного происхождения содержит намного больше витамина А. Относительно витамина Е, то его можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле", — подчеркнула министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун предупредила мужчин об опасной болезни.

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Персона
Ульяна Супрун
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Ліпова Параска
Ліпова Параска
Міністр реформатор спустись на землю і не говори дурне бо людям при такій пенсії на хліб не хватає а ти про ікру , мабуть уже там в уряді обїлися її що вас уже тошнить.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
ахахаха тонкий троллинг)))))) максимум отказаться в пользу заморской....
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Тупорылая пиндоска, которая ВООБЩЕ не в курсе о жизни простых украинцев!
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