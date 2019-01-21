На грани вымирания! Супрун призвала отказаться от ''черной'' еды

Украинцам стоит отказаться от приема в пищу черной икры в пользу красной.

В Faccebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что отказ от такого деликатеса поможет спасти от исчезновения некоторых видов рыб.

"В отношении черной икры стоит помнить важную вещь — это продукт, получаемый из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани вымирания! В Украине также все виды осетровых — стерлядь, белуга, русский осетр и другие — занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом ради их икры", — заявила она.

Супрун отметила, что существуют продукты, которые не уступают по своим полезным свойствам черной икре.

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"Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра лобана и минтая имеют схожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает", — сообщила она.

Супрун добавила, что витаминов в красной икре столько же, как и в черной.

"Мясо некоторых рыб (например, тунца), а также печень животного происхождения содержит намного больше витамина А. Относительно витамина Е, то его можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле", — подчеркнула министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун предупредила мужчин об опасной болезни.

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