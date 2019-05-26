На 9 кг без диет: появился новый способ легкого похудения

В Великобритании провели исследование, которое доказало замену углеводов на жиры в питании.

Специалисты из британского графства Мерсисайда в своей работе продемонстрировали этот эффект на людях, страдающих инсулинрезистентным диабетом, передает TopNews.

Эксперимент доказал, что 19 человек снизили уровень сахара в крови, из-за чего им удалось похудеть.

Британский диетолог, доктор Дэвид Унвин предписал испытуемым снизить нормы употребления углеводов до 20-50 граммов в день, что эквивалентно примерно двум булкам с джемом. При этом потерянные углеводы нужно было возместить белковыми или жирными продуктами.

В итоге пациенты не голодая сбросили 9 килограммов за 8 месяцев и улучшили показатели анализов крови.

Диета Dnevniq.com

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи рассказали, как за два дня скинуть до 2 кг. Однако, данный тип питания нужно соблюдать с особой осторожностью и не более недели, чтобы точно избежать каких-либо медицинских осложнений.

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