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Мясо и кофе можно: в сети развенчали 13 мифов о правильном питании

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Перепутав здоровое питание с диетами, можно себе навредить. От этого образуется много слухов и мифов о ПП, что негативно оказывается на нашем здоровье.

Эксперты МедикФорум развенчали самые распространенные мифы о правильном питании. Они утверждают, что кофе, мясо, жиры и дрожжевой хлеб не навредят нашему здоровью, если употреблять их в небольших количествах.

Завтрак

Завтрак

pixabay.com

Ниже предлагаем самые известные мифы о правильном питании.

Миф №1: организму нужен детокс. Доказательств того, что специально проводимый детокс может вывести токсины и шлаки, так и нет. Функцию очищения в нашем организме выполняет печень.

Детокс

Детокс

pixabay

Миф №2: яйца повышают уровень холестерина. Яйца (а особенно желтки) в небольших количествах не способны повлиять на уровень холестерина. Чтобы произошёл скачок, нужно съедать не меньше 20 штук в день.

Яйца

Яйца

pixabay

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Миф №3: насыщенные жиры вредны. Жиры могут быть полезны, поскольку содержат жирные кислоты, необходимые функционированию организма. Жиры, которые наносят вред существуют, но многое зависит от их количества.

Миф №4: нельзя есть дрожжевой хлеб. При воздействии высоких температур любые дрожжи погибают. Поэтому запрет на хлеб – нелепое правило правильного питания.

Хлеб

Хлеб

pixabay

Миф №5: жирные продукты вызывают лишний вес. Лишний вес может образоваться только из-за чрезмерного употребления жиров, что, конечно, тоже запрещено при здоровом питании. Впрочем, много углеводов и белков тоже навредят здоровью и фигуре.

Миф №6: сахар надо заменить фруктозой. Чрезмерное употребление фруктозы может довести до проблем с сердцем и сосудами. Поэтому надо быть крайне осторожным при выборе сладостей с фруктозой, отдавая предпочтение свежим фруктам, ведь количество добавки в них ничтожно.

Мясо и кофе можно: в сети развенчали 13 мифов о правильном питании
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Миф №7: из-за профицита калорий потолстеешь. В вопросе здорового питания нужно обращать внимания не только на количество калорий в рационе, но и на их качество, свой образ жизни. Сбалансированное и правильное питание даже при незначительном превышении калорий не приведёт к прибавке веса.

Еда

Еда

pixabay

Миф №8: нет лишнего веса, значит, ты здоров. У худых людей жир тоже может скапливаться, правда, на внутренних органах, что намного опаснее. Если он копится годами, то приводит к серьёзным проблемам. Также те, кто постоянно сидят на диетах, страдают от недостатка питательных веществ, ухудшая своё здоровье.

Миф №9: от бананов можно умереть. То, что чрезмерное количество бананов может привести к летальному исходу – очередной миф правильного питания. Бананы — источник калия, а организм способен выводить калий быстрее, чем человек может его употреблять. Можно есть бананы со спокойной совестью.

Бананы

Бананы

pixabay

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Миф №10: люди не должны есть мясо. Есть мясо - это нормально. Главное помнить, чтобы мясо не превращалось в единственный источник энергии, так как это может плохо закончится.

Мясо

Мясо

pixabay

Миф №11: кофе вредит здоровью. На самом деле в кофе содержатся сильнейшие антиоксиданты. При разумном употреблении напитка никаких проблем с самочувствием не возникнет.

Кофе

Кофе

pixabay

Миф №12: соки полезны, как и фрукты. Свежевыжатые соки полезны, но нельзя полностью ими заменять свежие фрукты. В них намного меньше клетчатки, которая очень важна для здоровья. Не стоит употреблять пакетированные соки, так как в них много сахара, консервантов и пищевых добавок.

Свежевыжатые соки

Свежевыжатые соки

pixabay

Миф №13: на завтрак лучше есть овсянку. Начинать день с употребления овсянки не совсем правильно. Лучше всего завтракать белковой пищей. И тем более не есть овсянку быстрого приготовления или обработанные овсяные хлопья, которые лишены всех питательных веществ.

Овсянка

Овсянка

pixabay

Как ранее писал OBOZREVATEL, медицинские специалисты из штата Флорида (США) провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что чернослив способен продлить молодость.

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Тема
Питание
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