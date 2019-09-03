Мясо и кофе можно: в сети развенчали 13 мифов о правильном питании

Перепутав здоровое питание с диетами, можно себе навредить. От этого образуется много слухов и мифов о ПП, что негативно оказывается на нашем здоровье.

Эксперты МедикФорум развенчали самые распространенные мифы о правильном питании. Они утверждают, что кофе, мясо, жиры и дрожжевой хлеб не навредят нашему здоровью, если употреблять их в небольших количествах.

Завтрак pixabay.com

Ниже предлагаем самые известные мифы о правильном питании.

Миф №1: организму нужен детокс. Доказательств того, что специально проводимый детокс может вывести токсины и шлаки, так и нет. Функцию очищения в нашем организме выполняет печень.

Детокс pixabay

Миф №2: яйца повышают уровень холестерина. Яйца (а особенно желтки) в небольших количествах не способны повлиять на уровень холестерина. Чтобы произошёл скачок, нужно съедать не меньше 20 штук в день.

Яйца pixabay

Миф №3: насыщенные жиры вредны. Жиры могут быть полезны, поскольку содержат жирные кислоты, необходимые функционированию организма. Жиры, которые наносят вред существуют, но многое зависит от их количества.

Миф №4: нельзя есть дрожжевой хлеб. При воздействии высоких температур любые дрожжи погибают. Поэтому запрет на хлеб – нелепое правило правильного питания.

Хлеб pixabay

Миф №5: жирные продукты вызывают лишний вес. Лишний вес может образоваться только из-за чрезмерного употребления жиров, что, конечно, тоже запрещено при здоровом питании. Впрочем, много углеводов и белков тоже навредят здоровью и фигуре.

Миф №6: сахар надо заменить фруктозой. Чрезмерное употребление фруктозы может довести до проблем с сердцем и сосудами. Поэтому надо быть крайне осторожным при выборе сладостей с фруктозой, отдавая предпочтение свежим фруктам, ведь количество добавки в них ничтожно.

Миф №7: из-за профицита калорий потолстеешь. В вопросе здорового питания нужно обращать внимания не только на количество калорий в рационе, но и на их качество, свой образ жизни. Сбалансированное и правильное питание даже при незначительном превышении калорий не приведёт к прибавке веса.

Еда pixabay

Миф №8: нет лишнего веса, значит, ты здоров. У худых людей жир тоже может скапливаться, правда, на внутренних органах, что намного опаснее. Если он копится годами, то приводит к серьёзным проблемам. Также те, кто постоянно сидят на диетах, страдают от недостатка питательных веществ, ухудшая своё здоровье.

Миф №9: от бананов можно умереть. То, что чрезмерное количество бананов может привести к летальному исходу – очередной миф правильного питания. Бананы — источник калия, а организм способен выводить калий быстрее, чем человек может его употреблять. Можно есть бананы со спокойной совестью.

Бананы pixabay

Миф №10: люди не должны есть мясо. Есть мясо - это нормально. Главное помнить, чтобы мясо не превращалось в единственный источник энергии, так как это может плохо закончится.

Мясо pixabay

Миф №11: кофе вредит здоровью. На самом деле в кофе содержатся сильнейшие антиоксиданты. При разумном употреблении напитка никаких проблем с самочувствием не возникнет.

Кофе pixabay

Миф №12: соки полезны, как и фрукты. Свежевыжатые соки полезны, но нельзя полностью ими заменять свежие фрукты. В них намного меньше клетчатки, которая очень важна для здоровья. Не стоит употреблять пакетированные соки, так как в них много сахара, консервантов и пищевых добавок.

Свежевыжатые соки pixabay

Миф №13: на завтрак лучше есть овсянку. Начинать день с употребления овсянки не совсем правильно. Лучше всего завтракать белковой пищей. И тем более не есть овсянку быстрого приготовления или обработанные овсяные хлопья, которые лишены всех питательных веществ.

Овсянка pixabay

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