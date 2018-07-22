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Можно рано умереть: назван самый опасный напиток для человека

3.3тЧитать новость на украинском

Газировки, в которых в качестве подсластителя используются заменители сахара, являются крайне опасными для человека.

К такому выводу пришли специалисты Ассоциации кардиологов США. Эти напитки известны, как "диетические" газировки. Однако на самом деле они могут провоцировать целый комплекс проблем со здоровьем, сообщает "АиФ".

Ежедневное употребление по одной банке диетической газировки через некоторое время может увеличить риск возникновения инсульта как минимум в три раза и вызвать раннюю смерть.

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Также напитки с заменителями сахара повышают риски развития нейродегенеративных заболеваний.

Особенно опасными являются те газировки, в составе которых в качестве подсластителя присутствует аспартам. В человеческом организме это вещество может вступать в токсические соединения.

Как сообщал OBOZREVATEL, употребление виски в умеренных количествах может защитить от рака и ряда тяжелых заболеваний.

Место
США
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