Можно ли кипятить воду несколько раз: ученые дали ответ

Употребление повторно перекипяченной воды не наносит вреда здоровью человека, несмотря на устоявшееся представление.

Об этом сообщили немецкие специалисты из Института Фрезениуса, передает Merkur. Это значит, что выливать воду из чайника, после того, как она была перекипячена, для повторного употребления нет необходимости.

"Не нужно бояться размножения бактерий в воде: их количество, пока она будет находиться в чайнике, действительно может вырасти, но при повторном кипячении воды микроорганизмы будут уничтожены. Что касается вкуса повторно вскипяченной воды, нет никаких научных доказательств того, что он ухудшается", – заявили специалисты.

Кроме того, нет доказательств, что в воду из чайника попадут частицы его материалов.

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