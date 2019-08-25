Может вызвать даже рак: Супрун дала советы, как правильно готовить шашлык

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что есть много мяса, особенно красного, вредно.

На своей странице в Facebook она дала советы, как готовить шашлык с меньшим вредом.

Перед приготовлением Супрун ️предложила почистить гриль или мангал, таким образом копоть от предыдущих шашлыков, в которой содержатся канцерогены, пойдет в помойку, а не на стол.

Шашлык "Смачно"

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Также она дала еще несколько рекомендаций:

Выбирайте нежирное мясо для гриля, и срезайте тот жир, который можно срезать. Дело не только в калориях. Когда жир капает на угли и реагирует, образуются полициклические ароматические углеводороды. Чем их больше, тем больше риск рака поджелудочной железы, прямой кишки и молочной железы.

Маринуйте мясо с пряными травами и специями . Розмарин, орегано, черный перец и чили содержат антиоксиданты, которые препятствуют образованию канцерогенных соединений при нагревании. Используйте для маринада томатный или лимонный сок, разбавленный яблочный уксус или соевый соус, но не майонез. Масла не стоит использовать - их нагрев приводит к образованию вредных альдегидов и транс-жиров.

Заворачивайте мясо, рыбу, кебабы в фольгу. Так жир будет меньше капать на дрова, а блюдо будет впитывать меньше копоти.

Добавляйте овощи . Их должно быть столько же, сколько и мяса, а лучше - больше. Перец, помидоры, баклажаны, кабачки, кукуруза и порей будут хорошим гарниром. Мяса много есть не стоит - порция должна быть не более, чем середина ладони, иначе будет трудно переваривать.

Сократите время приготовления . Нет, есть сырое мясо не нужно. Но можно сделать две вещи: порезать мясо на достаточно мелкие кусочки, чтобы оно быстро прожарилось и приготовить предварительно в микроволновке или духовке. На пикнике останется лишь снова нагреть.

Готовьте на разной температуре . Этого просто достичь, но попробуйте жарить на невысокой температуре, чтобы пища не темнела и не подгорала, а затем добавьте жару. Так вы добьетесь желанной корочки. Но далеко и вредно процесс не зайдет, потому что времени не хватит.

Пейте воду, только воду. Да, саперави хорошо дополняет баранину, но на самом деле вы чувствуете жажду, и пьете так много из-за обезвоживания. А безопасной дозы алкоголя не существует. Кроме того, алкоголь повысит риск травматизма и после его употребления нельзя сесть за руль. А вода поможет вам переварить пищу и никак не повредит.

Заботьтесь о гигиене . Мойте руки с мылом, и держите сырое мясо отдельно от остальных продуктов. Не оставляйте продукты на завтра без холодильника. Накрывайте мытые овощи, чтобы на них не садились мухи. То, что упало, есть уже нельзя.

Возьмите сменную одежду. Жарить шашлыки топлес - плохая традиция. Во-первых, не стоит находиться без одежды под солнечными лучами - это увеличивает риск ожогов, рака кожи и приводит к фотостарению. Во-вторых, полициклические ароматические углеводы попадают в кожу и увеличивают риск развития опухолей.

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