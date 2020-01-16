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/ Здоровое питание

Может убить: врач рассказала, какой популярный фрукт нельзя миксовать с лекарствами

1.3т
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Каждому известно, что некоторые продукты и напитки не стоит употреблять на время приема лекарств. Но знания большинства ограничивают тем, что нельзя одновременно потреблять алкоголь и антибиотики.

На самом деле список "запрещенных" продуктов очень широк, и среди них есть те, которые наоборот считают полезными, особенно в период болезни.

"Еда, напитки и травы способны взаимодействовать с некоторыми лекарствами посредством нарушения их всасывания или преобразования в организме. Как результат, эффект препаратов может уменьшаться или усиливаться. При чем последнее повышает риск побочных эффектов", – пишет у себя в Facebook кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

В частности, "коктейль" может стать причиной аллергии, рвоты, головной боли, усугубления симптомов болезни и даже привести к тяжелым, порой смертельным состояниям.

Так, по ее словам, грейпфрут и его "родственники" (помело, лайм, свити и пр.) являются лидерами по количеству различных взаимодействий с лекарствами. При этом многие привыкли пить сок их этих цитрусовых за завтраком и сразу же принимать свои лекарства.

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Фрукт может усилить или нейтрализовать действие препарата

Фрукт может усилить или нейтрализовать действие препарата

Настроение

Врач отмечает, что потенциальная угроза для пациентов от этих плодов связанная с веществом фуранокумарином. При его расщеплении в организме при участии определенного фермента образуются неактивные продукты, которые связываются с активным центром этого фермента и блокируют его.

"Наибольшее количество фермента содержится в клетках печени, где через него проходит преобразования почти половины всех лекарств. При этом там лекарства расщепляются на меньшие неактивные продукты (для вывода из организма), или их неактивные вещества преобразуются в активные. А при блокировании фермента фуранокумарином любые преобразования лекарств тормозятся", – отмечает профессор.

Также определенное количество данного фермента содержится и в клетках слизистой оболочки тонкого кишечника, где происходит всасывание принятых внутрь лекарств. Грейпфрут же блокирует этот процесс и уменьшает попадание лекарств в организм.

Эксперт подчеркивает, что очень важно учитывать взаимодействие грейпфрута с лекарствами, поскольку горючий микс несет риск летального исхода. В частности, тяжелые последствия могут настичь при употреблении грейпфрута и приеме статинов, некоторых антибиотиков, антиаритмических и противоопухолевых препаратов и т.д.

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"Риск негативных последствий зависит от количества грейпфрута, возраста пациента и имеющихся хронических заболеваний уязвимых органов. В то же время, для существенного повышения концентрации некоторых лекарств в крови может хватить даже одного фрукта или стакана сока, и этот эффект может сохраняться до 3 суток. Поэтому "разводить" во времени употребление сока и лекарств, особенно таблетированных и тех, чье действие сохраняется сутки, не стоит. Вместо этого следует полностью отказаться от фрукта", - посоветовала Амосова.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие еще продукты не стоит смешивать с лекарствами.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Персона
Екатерина Амосова
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