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/Блоги - Здоровый рацион

Татьяна Предельская
Татьяна Предельская
Эндокринолог, врач превентивной медициныВсе статьи автора

Микроэлемент, который понизит тягу к сладкому

1.9т

Как и обещала, сегодня расскажу про хром-металл, который помогает снизить тягу к сладостям в ряде случаев.

Дело в том, что хром регулирует углеводный обмен, улучшая чувствительность клеток к действию инсулина и снижая его уровень. Инсулин, при его повышении, развивает аппетит к углеводам. И у людей с нарушениями обмена углеводов или при дефиците хрома его употребление помогает снизить это желание.

Дефицит хрома развивается в случае:

  • избыточного употребления углеводов, т.е. у сладкоежек;

  • при длительном хранении продуктов;

  • при термической их обработке;

  • при консервировании и т.п.;

  • при стрессах.

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Как побороть тягу к сладкому

Симптомы дефицита хрома очень неспецифические:

  • слабость, головная боль, нарушение сна;

  • изменение веса;

  • нарушения углеводного обмена;

  • нарушение липидного обмена;

  • нарушение иммунитета;

  • нарушение работы щитовидной железы.

Если что-то из симптомов присутствует, надо проверить уровень хрома в крови. При недостатке я рекомендую прием пиколината или хелата хрома в суточной дозе 400-500мкг.

Что касается продуктов, хром содержится больше всего в:

  • рыбе и креветках;

  • печени животных и птиц;

  • орехах;

  • цельнозерновых продуктах;

  • грушах, топинамбуре.

Читайте на OBOZREVATEL, о зависимости от сладкого.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Татьяна ПредельскаяТатьяна Предельская
Объекты
здоровьепитание
Источник
Источник:Татьяна Предельская
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