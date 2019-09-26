Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Здоровое питание

Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов
Психотерапевт, диетолог Все статьи автора

Типы пищевых расстройств

1.1т

Приветствую! Сегодня хочу поднять важнейшую тему – типы пищевых расстройств. А начну с моего фаворита – ограничительного типа!

Ограничительное нарушение пищевого поведения – бич людей, как имеющих лишний вес, так и без него, а также часто диагностируется у людей, которые сохраняют нормальный вес после его сброса. Ограничительное пищевоеповедение напоминает маятник, когда на одном конце его движения – почти голодание, капустный лист и микроскопическая куриная грудка, а на другом – поведение Гаргантюа и Пантагрюэль – праздник живота, неуёмное обжорство, когда "съедается все, что не прибито к тарелкам". Причем, правило неукоснительное – за воздержанием всегда следует срыв.

Причиной этого часто является слабость дофаминовой и серотониновой системы, когда ослабевает контроль над импульсами и возникают навязчивые мысли о еде.

Новости
Гормоны, стресс и лишний вес
Типы пищевых расстройств

Иллюстрация

Как действовать при таком нарушении пищевого поведения?

Главное – никаких запретов, пусть для начала будет 20% "безобразий" в рационе, потом 15, потом 10. Меньше 5 лучше не опускаться, просто вредные сладости или колбасу заменить на натуральные – фрукты, ягоды, куриное крылышко или сало. Затем нужно подобрать аминокислотную терапию, которая эффективна при ограничительном нарушении, чтобы облегчить контроль мозга. И конечно же, добротная психотерапия, нормализация пищевого поведения – то, о чем не прочитать в книжке. Вот так!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Михаил Гаврилов Михаил Гаврилов
Тема
Здоровье
Тег
питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости