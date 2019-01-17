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/Блоги - Здоровое питание

Наталья Самойленко
Наталья Самойленко
ДиетологВсе статьи автора

Миф: жиры — главные враги нашего тела

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Один из самых распространенных мифов: Жиры — главные враги нашего тела.

Так считают многие и поэтому лишают себя некоторых действительно полезных для организма жиров.

Дурную славу жиры обрели, прежде всего, из-за высокой калорийности. Как вы знаете, 100 г. миндаля могут содержать вплоть до 600 калорий. Но важно понимать, что нужно обращать внимание не только на калории, а и на то, как они влияют на обменные процессы.

Миф: жиры — главные враги нашего тела

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Так какие же жиры считаются полезными?

1. Насыщенные жиры - это "стройматериал" для стероидных гормонов и структурный компонент клеточных мембран. Они нам нужны, но в небольших количествах - 5-7% суточной калорийности рациона. Избыток же будет накапливаться в жировых клетках и на стенках сосудов в виде холестериновых бляшек (в крайних случаях - склеивать тромбоциты и эритроциты и образовывать тромбы).

Источники: тропические растительные масла (кокосовое, пальмовое масло), продукты животноводства (например, телятина, баранина, свинина, говядина, яйца, молочные продукты, сливочное масло, твердые и мягкие сыры, кожа птицы).

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2. Ненасыщенные жиры. Они делятся на мононенасыщенные (Омега-9) и полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-6 и Омега-3).

Полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3) имеют массу полезных свойств. Они предотвращают атеросклероз, замедляют рост раковых клеток. Кроме того, ускоряют процессы заживления и восстановления, замедляют старение, продлевают молодость и красоту

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Источники: пророщенная пшеница, тофу, зелень (шпинат, петрушка, укроп, кинза), растительные масла (оливковое, горчичное, льняное, конопляное, соевое), авокадо, фасоль и бобовые, семена льна, семена чиа, грецкие орехи, а также рыба (тунец, пикша, форель, скумбрия, селедка, сардина, анчоусы).

Мононенасыщенные жирные кислоты (Омега -9) снижают уровень "плохого" холестерина, риски развития атеросклероза, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Источники: соевое, подсолнечное, рапсовое масла, соя, арахис, кешью.

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Автор
Наталья СамойленкоНаталья Самойленко
Место
Украина
Тег
диета
Источник
Источник:Instagram Натальи Самойленко
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