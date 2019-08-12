Всем хорошо известно, что такое диетический творог, и многие останавливают свой выбор именно на нем. Это очень легко: пришел в суперсаркет, быстро купил упаковку диетического творога и съел его за один прием пищи, а то и за два. Поскольку не всегда есть время, чтобы приготовить еду и просто взять лоток с обедом на работу. Некоторые даже стесняются это делать. Поэтому часто приходится покупать еду по дороге, ведь это удобно, а полезно ли?
Мнение диетолога-эксперта Людмилы Гончаровой.
Чем может быть опасен творог?
Отсутствие жира: такой творог сожержит массу консервантов и загустителей. Когда убирается жир, консистенция должна же на чем-то держаться. Ничего страшного не произойдет, если вы съедите творог с жирностью 3,5%. В коровьем молоке, из которого он сделан, жирность составляет 4%. Что же касается жирности 9,5% и выше, это твороги, в которые добавлено сливочное масло или его смесь с маргарином, что очень вредно для здоровья.
Большой популярностью пользуется обезжиреный творог ТМ "Яготинский", также продукты с низким содержанием творога выпускают "Злагода", "President" и пр.
Обезжиреный творог ТМ Яготинский
Непереносимость коровьего белка казеина: часто бывает, что организм не может усвоить этот белок из-за отсутствия ферментов.
Непереносимость лактозы (углеводная составляющая молока): это достаточно частое, хотя и неприятное явление, от которого в основном страдают взрослые, хотя может встречаться и у детей.
Иллюстрация
Подумайте, нужен ли вам продукт с большим количеством консервантов? Покупайте творог с жирностью 2,5-3,5%, сожержание жира в них "естественное", не увеличено другими жирами. Если все хорошо с усвоением белка и жиров, а плохо с молочным сахаром, тогда лучше употреблять безлактозный творог.
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