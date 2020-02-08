Медленно гробят здоровье: назван топ-7 опасных продуктов

Любимая многими еда, перенасыщена различными пищевыми добавками, вредна не только для фигуры, но и для здоровья.

Топ из семи самых опасных продуктов составило издание Marie Claire. А врачи-диетологи советуют, по возможности, отказаться от них совсем или хотя бы сократить употребление до минимума.

Чипсы и картофель фри

Злоупотребление таким фастфудом, в котором содержится колоссальная доза жиров и углеводов, может привести к необратимому ожирению. Так, перегретое масло, использующееся в приготовления чипсов и жареной картошки, накапливает очень вредные канцерогенные вещества, что грозит как минимум проблемами с ЖКТ. К тому же, в составе современных чипсов вообще нет ничего полезного – лишь крахмал, мука и целый букет различных пищевых добавок и усилителей вкуса.

Злоупотребление чипсами и картошкой фри может привести к необратимому ожирению

Колбаса

Сегодня этот продукт редко изготавливают действительно из мяса – на замену нормальной колбасе пришли очень качественные и, что обидно, зачастую вкусные подделки. Главная проблема заключается в большом количестве жира, ведь такие изделия состоят в основном из свиных шкурок и сала. Среди прочих составляющих современной колбасы, независимо от сорта и марки производителя: кожа, хрящи, субпродукты и мясные остатки, а также 25-30% трансгенной сои и, конечно же, консерванты, стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, антиокислители, ароматизаторы и т. д.

Современную колбасу редко делают действительно из мяса АиФ-Украина

Лапша быстрого приготовления

Любимое горячее блюдо студентов, в котором на самом деле нет ничего съедобного – мяса, грибов или овощей, хоть это и указано на упаковке. Зато там содержится настоящей коктейль из консервантов, загустителей, стабилизаторов, пищевых красителей и усилителей вкуса.

В лапше быстрого приготовления слишком много консервантов ufaved.info

Майонез и кетчуп

Магазинный кетчуп является не только источником вредных Е-шек, но еще и содержит большое количество красителей и сахара. А состав майонеза – это так называемые трансжиры, способствующие быстрому развитию сахарного диабета и ухудшению работы иммунитета, в частности, они уничтожают полезные ферменты, которые оберегают организм от болезней. Еще одна угроза кроется в пластиковой упаковке: содержащийся в любимом соусе уксус разъедает ее стенки, поэтому майонез употребляется вместе с пластиком.

Магазинный кетчуп и майонез являются источниками вредных Е-шек vladtime.ru

Шоколадные батончики

Этот продукт – обладатель самых высоких гликемических индексов, из которых практически моментально усваивается сахар. В отличие от натуральных шоколадных конфет, в состав батончиков входит множество искусственно произведенных и совсем не полезных для организма веществ. Так, если суточная норма сахара для человека составляет максимум 50 граммов, то один съеденный шоколадный батончик с излишком покрывает ее.

В составе шоколадных батончиков много искусственно произведенных и неполезных веществ the-village.ru

Попкорн

Сама по себе кукуруза вреда здоровью не представляет, а даже наоборот – содержит клетчатку и еще массу полезных веществ и витаминов. А вот в попкорне эту ее пользу просто задавливают соль, карамелизаторы, масло и усилители вкуса. Например, доза соли в одной порции попкорна дает фору тем же чипсам и картошке фри. В общем же злоупотребление этим солененьким продуктом чревато повышением артериального давления и нарушением работы почек.

Злоупотребление попкорном чревато нарушением работы почек pinterest.es

Обезжиренные продукты

Казалось бы, обезжиренные торты, пирожные, йогурты и прочая подобная продукция – настоящее спасение для тех, кто пытается похудеть. Но мало известно, что понижение содержания жира в них просто компенсируется повышением доли углеводов – крахмалов, сахаров и сахарозаменителей. Поэтому употребление якобы обезжиренных и диетических продуктов способствует ожирению больше, чем полноценный десерт. К тому же искусственное понижение жира уничтожает в них все витамины и полезные вещества.

Употребление обезжиренных продуктов еще больше способствует ожирению beautyhack.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, для снижения риска заболевания раком груди врачи посоветовали правильно питаться и ограничить употребление алкоголя.

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