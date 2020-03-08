Медики назвали фрукты, незаменимые для сердца

Ежедневное употребление апельсинов может снизить артериальное давление и поддерживать хорошую работу сердца.

Как выяснили египетские ученые, эти цитрусовые содержат большое количество антиоксидантов, которые выводят из организма вредные вещества, пишет govoritmoskva.ru.

Кроме того, в апельсинах содержится много солей калия, необходимых для стабильного сердечного ритма и регулирования кровяного давления.

Цитрусовые fermoved.ru

При частом употреблении этих фруктов в организме формируется "хороший" холестерин, что приводит к расширению вен и увеличивает устойчивость к респираторным заболеваниям.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие продукты, которые мы привыкли относить к "здоровым", на самом деле таковыми не являются. И вместо того, чтобы помочь поддерживать фигуру или похудеть, наоборот способствуют набору веса и ухудшению самочувствия.

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