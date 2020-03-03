Врач рассказала, как соблюдать Великий пост с пользой для здоровья

Пытаясь соблюдать предшествующий Пасхе Великий пост, который в 2020 году продлится со 2 марта по 18 апреля, не все украинцы строго следуют всем рекомендациям и порой сводят его лишь к отказу от мяса, яиц и молока.

И этим они наносят только больше вреда своему организму. Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Бабич, передает "ГолосUA".

По ее словам, все христианские посты продуманы очень грамотно и с пользой для здоровья. И действительно верующим людям такое ограничение себя в еде приносит успокоение, вселяет надежду, иными словами избавляет от стрессов.

Диетолог поделилась советами, как соблюдать Великий пост с пользой для здоровья

"Однако, если люди постятся, чтобы сбросить "нагулянные" за зиму килограммы, либо чтобы отдать дань моде, они не просто находятся в состоянии постоянного стресса, но и ослабляют организм нехваткой ряда витаминов и питательных веществ", – отмечает врач.

Бабич подчеркнула, что особенно опасно воспринимать пост как диету. Ведь в таком случае преимущественно представительницы прекрасного пола зачастую отказываются от каш или фруктов, думая, что в них много калорий. Хотя на самом деле в этих продуктах содержится огромное количество микроэлементов и витаминов.

Нельзя воспринимать пост как диету

Диетолог также добавила, что самый строгий, так называемый монастырский пост, подразумевает употребление полезных и насыщенных микроэлементами блюд. Поэтому, соблюдая его, нужно чередовать дни без горячих блюд и такие, когда запрещена постная еда с маслом.

"Надо помнить, что жиры также очень важны для здоровья и, что немаловажно, для женской внешности. Ведь целый ряд витаминов является "жирорастворимым", т. е. без поступления их в организм, они просто не усваиваются. А это негативно сказывается на самочувствии, состоянии ногтей и волос", – заверила Бабич.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самый строгий пост в году – Великий пост – в 2020-м начался в понедельник 2 марта и закончится в субботу 18 апреля.

По данным опросов, в Украине почти треть населения соблюдает Великий пост полностью или частично.

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