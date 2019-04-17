Вы помните ранние двухтысячные и засилье "волшебных каструлек", ультразвуковых стиралок-массажеров и всякого другого.

Я наивно думал, что эта МММ-образная лохотронная вакханалия давно канула в лету. Но нет, страничка в Фейсбуке цветет и пахнет ZepterUkraine , предлагая нам видео про "полезный бургер", "ягнятину-с-какими-то-приколами" и…. БИОПТРОН!

Вот такой вот аппаратик и его технические характеристики БИОПТРОН

Если коротко, то волшебный свет Биоптрона лечит многочисленные болячки кожи (и не тока), суставов (и не тока), а также психики (и не тока), иммунитет и не тока его!

Я лично знавал нескольких адептов Биоптрона, потому предлагаю беспристрастно (ха-ха) разобраться, шоонотакое.

С самого начала компания давит нас авторитетной информацией. По их словам – "дедушкой" Биоптрона (а также и фототерапии) якобы был Н. Финзен – Нобелевский лауреат по медицине. И это чистая правда, в том смысле что – таки да, лауреат. Поскольку премия была за использование ультрафиолета. Однако Биоптрон не излучает ультрафиолет, о чем производитель пишет повсюду и помногу.

Так что ссылка на "великого ученого" и по совместительству Нобелевского лауреата – не аргумент.

Следующее, чем нас пробуют поразить – сертификация FDA. Правда, и тут не все так просто. Разрешение по форме 510(k) одзначает, что аппарат не проверяли на эффективность. Производитель просто подал документы, что прибор аналогичен тому, который УЖЕ продавался в США до 1976 года.

Фактически, можем быть уверены лишь в тому, что Биоптрон безопасен. В чем я лично не сомневаюсь.

А еще я верю в силу и безопасность воздуха.

Так что остается? Как всегда – поиск клинических испытания.

На официальном сайте производитель такие исследования приводит. Правда, 20-ти, а то и 30-летней давности, основная часть авторов имеют подозрительно славянские имена, а другая часть – вообще не статьи, а какие-то доклады и неопубликованные материалы.

Ну, ок, поищу сам.

На Лабмеде значительная часть статей про Биоптрон написана неким Stasinopoulos в период с 2005 по 2017 год. Каждый раз он пишет в заключении, что прибор имеет некую эффективность, но какую именно – нужно исследовать. Ну, что ж, 12 лет – не так уж и много для потомка Аристотеля. Верю, что этот мужественный сын Эллады когда-нибудь постигнет биоптронную истину.

Вот вам подборочка еще одного автора, правда, без доступа к текстам.

А вот – спонсорское исследование, в котором Биоптроном лечили 27 пациентов с туннельным синдромом. Вывод такой: сильно помогает. Правда, сами авторы признают недостатки своего исследования: они не оценивали функциональное улучшение и удовлетворенность самих пациентов результатами лечения.

А так-то да. Как-то помогает… Виртуально.

Кокрейн:

- нет качественных доказательств в пользу фототерапии при акне;

- нет качественных доказательств в пользу фототерапии при боли в спине;

- нет качественных доказательств в пользу фототерапии при периодонтите.

Обзоры и мета-анализы:

- нет качественных доказательств в пользу фототерапии при коленном остеоартрите;

- нужны улучшенные доказательства эффективности Биоптрона для лечения патологии сухожилий;

- доказательства в пользу Биоптрона - слабы.

И на закуску – лечение меланомы Биоптроном из exitus letalis.

Как-то так вышло, что с наукой у Биоптрона тоже не сложилось.

Главное доказательство "эффективности" аппаратов типа Биоптрон – это testimonials, или свидетельства благодарных пациентов. Как например вот этих.

Но и против этого есть аргумент, если немного порыться в Интернете. Цитата: "ваш Биоптрон - ЛОХОТРОН" после нескольких месяцев применения.

Вот типичная история из Новой Зеландии: Биоптроном лечили рак молочной железы – угадайте, каков результат.

Здесь как раз уместно вспомнить, что расходы на фототерапию в США страховыми компаниями пациентам не возмещаются. Причина – нет убедительных доказательств их эффективности.

Австралийская администрация по лекарственным средствам указывает, что Биоптрон является аппаратом без доказанной эффективности, и более того – что на устройство были жалобы.

Но с другой стороны – что я доколупался к людям? Если несмешные шутники могут претендовать на роль руководителя государства, то производители кастрюль, тем более швейцарских, имеют полное право лечить все болячки волшебными лучами.

P.S. Мой любимый отзыв про Биоптрон на Amazon: "прекрасно лечит рак кожи и укусы пауков".

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