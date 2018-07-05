МоваЯзык
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
ДиетологВсе статьи автора

Мед – полезен или нет

925

Что такое мёд и кто его производит, вы знаете.

Мёд не является заменой сахара. Действительно, он содержит фруктозу, которая медленнее всасывается. Однако там есть и та же сахароза, и глюкоза, калорийность мёда также высока. Если вы будете есть по три столовых ложки мёда в день и думать: "ну это же не сахар", не ждите успешного похудения.

Всех интересует нагрев мёда. При нагревании мёда выше 45 градусов действительно приводит к денатурированию диастазы (амилазы), до 60 °C и выше — к разрушению витаминов. Поэтому класть мёд в чай с целью получить пользу не стоит. А как подсластитель - пожалуйста.

Опасно ли греть мед?

При нагреве в мёде образуется оксиметилфурфурол (ОМФ), и конечно, сразу пошли страшные мифы, что нагретый мёд = яд.

На самом деле, ОМФ есть в любой выпечке, варенье, в печёных яблоках, причём часто в количествах в десятки раз больших. И никто не боится.

Опасное действие ОМФ на организм не доказано. Мёд лучше есть свежим, но можно и класть в выпечку, просто тогда вся его польза теряется.

А чем полезен мёд?

Там очень малое количество витаминов В, С, К, фолиевой кислоты. Необходимо съесть более 100 г за раз, чтобы получить достаточно. Однако мёд прекрасный антисептик, за это его многие и ценят.

В целом, мёд есть можно. Но, как и любой другой продукт, он не вреден и не панацея от всех болезней. Пару чайных ложек в день отлично впишется в здоровый рацион.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Альбина КомиссароваАльбина Комиссарова
Тема
Здоровье
Объекты
питаниеСоветы врача похудениедиета
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины