Диетолог сказала, сколько блинов можно съесть на Масленицу

На Масленицу, которую украинцы будут отмечать с 4 по 10 марта включительно, полезно съедать не более двух блинов за один прием. Важно правильно подобрать муку для приготовления теста.

Такие советы в эфире ObozTV дала диетолог Людмила Гончарова. Она отметила, что, учитывая традиции, эта пища не будет полезна для кишечника.

"Можно съесть два блина, которые вам нравятся. Больше нельзя, потому что в любом случае мука не очень полезна для кишечника", – сказала она.

Для приготовления теста надо выбирать диетическую муку, добавила диетолог. Лучше всего подходит амарантовая, рисовая, гречневая, кукурузная, посоветовала Гончарова.

Масленица АСС

"Диетические блины полезнее для человека. Тогда можно съесть три блина, мужчинам – четыре. Кишечник человека больше не сможет усвоить такое блюдо", – отметила диетолог.

OBOZREVATEL подготовил три лучших рецепты диетических блинчиков. Овсяные хлопья и манная крупа, которые используются в приготовлении, полезны для организма человека.

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