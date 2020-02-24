Масленица-2020: врач рассказал, когда категорически нельзя есть блины

Врач-гастроэнтеролог рассказал, что блины лучше не употреблять на ужин, ведь такая пища плохо усваивается ночью, и избыток калорий приводит к ожирению.

Медик пояснил, что блины задерживают воду в организме. К тому же нельзя кушать блины со сладкой начинкой, ведь такое сочетание сложных и быстрых углеводов приводит к лишнему весу, передает "Пятый канал".

По совету врача, блины лучше всего употреблять в пищу утром на завтрак, заменяя ими сложные углеводы, например, каши.

Блины

При этом к блинам можно добавить белок – например творог, а также различные сыры: моцарелла, пармезан ну или слабосоленая рыба. Также врач посоветовал добавить к блинам начинку из фруктов из различных орехов.

Скушать блины можно и на обед, однако уже без жирной красной рыбы и масла. Ведь такое сочетание продуктов может вызвать обострения у людей, которые имеют проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой. При этом стоит воспринимать подобный прием пищи как полноценный, а не перекус.

Напомним, что 24 февраля в Украине началась Масленица – один из самых древних и самых веселых праздников.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эндокринолог Елена Мамонтова заявила, что блины могут нанести вред здоровью.

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