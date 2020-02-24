Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровое питание

Масленица-2020: врач рассказал, когда категорически нельзя есть блины

1.2т
Читать материал на украинском

Врач-гастроэнтеролог рассказал, что блины лучше не употреблять на ужин, ведь такая пища плохо усваивается ночью, и избыток калорий приводит к ожирению.

Медик пояснил, что блины задерживают воду в организме. К тому же нельзя кушать блины со сладкой начинкой, ведь такое сочетание сложных и быстрых углеводов приводит к лишнему весу, передает "Пятый канал".

По совету врача, блины лучше всего употреблять в пищу утром на завтрак, заменяя ими сложные углеводы, например, каши.

Блины

Блины

При этом к блинам можно добавить белок – например творог, а также различные сыры: моцарелла, пармезан ну или слабосоленая рыба. Также врач посоветовал добавить к блинам начинку из фруктов из различных орехов.

Скушать блины можно и на обед, однако уже без жирной красной рыбы и масла. Ведь такое сочетание продуктов может вызвать обострения у людей, которые имеют проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой. При этом стоит воспринимать подобный прием пищи как полноценный, а не перекус.

Напомним, что 24 февраля в Украине началась Масленица – один из самых древних и самых веселых праздников.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эндокринолог Елена Мамонтова заявила, что блины могут нанести вред здоровью.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Тимур Григоренко
Теги
питание еда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости