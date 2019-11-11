"Убивают" желудок: выяснилась неожиданная опасность мандаринов

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит есть мандарины, поскольку в них содержится кислота, которая может усугубить симптомы.

Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина, пишет "Вечерняя Москва". По ее словам, даже здоровый человек, съев мандарин натощак, может почувствовать дискомфорт в животе.

Кроме того, опасность также могут представлять различные противогрибковые вещества, которыми обрабатывают кожуру мандаринов. Поэтому, по словам врача, ее лучше не варить. Фрукты оптимальнее есть целиком. В сутки лучше съедать 2-3 мандарина, больше тоже можно, но лишь здоровым людям.

Выяснилась неожиданная опасность мандаринов foodandmood.com.ua

В целом, по совету Соломатиной, мандарины есть можно, и даже полезно. "В этом фрукте содержится бета-каротин, предшественник витамина А – чем ярче окраска мандарина, тем больше бета-каротина, который необходим для обновления слизистых", – пояснила она.

Также в мандаринах много калия, который укрепляет сердце и выводит избыток жидкости. А в белой пленке внутри фрукта под кожурой есть полезные антиоксиданты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Александр Кущ назвал безопасную дозу мандаринов в день – 250 грамм фруктов на одного человека.

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