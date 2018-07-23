Лжеполезные продукты - это ещё хуже, чем лжедрузья, мы передаём их и думаем, что это не вредит нашей фигуре, но это НЕ ТАК, и вот уже процесс похудения не идёт, а вес стоит!

Сохраняйте себе этот список:

Фитнес-батончики. За все утверждать не могу, есть и хорошие, но в большинстве это батончик, полный сахара и жиров. И в надежде полезного перекуса вы получаете 5-7 ложек сахара.

Йогурты с добавками. Тоже самое. На 100 г доходит до 16 г сахарозы, а это 3 чайные ложки сахара. Но мы же выпьем всю бутылочку- 330 мл, а это уже 10! ложек. Неплохо, да?

Мюсли (опять же не все), но большинство содержат большое количество сахара и жиров, особенно запечённые мюсли (АХА и т.д.), Читайте состав или делайте мюсли дома.

Шоколад и любые сладости на сахарозаменителях. Сказать, что их нельзя - я не могу. Но иллюзия "безопасности" такого шоколада заставляет вас переедать, а калорий там столько же, сколько и в обычном.

Еда без глютена. На сегодня доказательная медицина утверждает, что безглютеновая диета нужна только людям с целиакией или чувствительностью к глютену. Господи, останови повальное увлечение отказом от глютена.

Быстрая овсяная каша. Пользы 0. Обработанный овёс + сахар. Лучше запарьте с вечера овсянку, если утром нет времени.