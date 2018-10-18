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/Блоги - Здоровый рацион

Татьяна Предельская
Татьяна Предельская
Эндокринолог, врач превентивной медициныВсе статьи автора

Лучшие продукты для улучшения памяти

1.7т

Чем лучше накормить школьника или студента во время сессии, чтобы улучшить запоминание информации? Да и взрослым пригодится. Давайте пройдемся по основным компонентам.

Витамины группы В, особенно:

В1 - свинина, овсяная, гречневая, пшенная крупы, субпродукты, хлеб из муки грубого помола;

В6 - в бобовых, мясе, печени, курице, чесноке, рисе, пшене, перце сладком красном, гречке, картофеле;

В12 - печень, скумбрия, сардина, сельдь, кета, морской окунь, треска, говядина, творог, сыр твердый;

Фолиевая кислота - печень, зелень петрушки, шпинат, салатные листья, творог, белые грибы, пшено, фасоль, твердый сыр, крупы гречневая и ячневая, капуста брюссельская, крупа овсяная;

Холин - бобовые, шпинат, морковь, помидоры, желток, рыба, мясо, субпродукты, сыр, творог;

Альфа-липоевая кислота - субпродукты, говядина, рис, капу ста белокочанная, темно-зеленые овощи (шпинат, брокколи);

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Как питание влияет на лечение псориаза ?

Куркумин - куркума, карри;

Омега 3 - атлантическая семга, сельдь, сардины, радужная форель, скумбрия, льняное семя, грецкий орех, яйца с омега 3;

Эпикатехин - виноград, какао-бобы, зеленый чай;

Лецитин - желток, печень, говядина, подсолнечное масло, семечки, бобовые;

Прочие - зерновой кофе, ягоды, проростки.

Как видите, питание должно быть очень разнообразным и качественным. Тогда организм может получить все необходимое для эффективной работы мозга.

И конечно же, не забывайте про воду!

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Татьяна ПредельскаяТатьяна Предельская
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Источник:Татьяна Предельская
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