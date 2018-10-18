Чем лучше накормить школьника или студента во время сессии, чтобы улучшить запоминание информации? Да и взрослым пригодится. Давайте пройдемся по основным компонентам.

Витамины группы В, особенно:

В1 - свинина, овсяная, гречневая, пшенная крупы, субпродукты, хлеб из муки грубого помола;

В6 - в бобовых, мясе, печени, курице, чесноке, рисе, пшене, перце сладком красном, гречке, картофеле;

В12 - печень, скумбрия, сардина, сельдь, кета, морской окунь, треска, говядина, творог, сыр твердый;

Фолиевая кислота - печень, зелень петрушки, шпинат, салатные листья, творог, белые грибы, пшено, фасоль, твердый сыр, крупы гречневая и ячневая, капуста брюссельская, крупа овсяная;

Холин - бобовые, шпинат, морковь, помидоры, желток, рыба, мясо, субпродукты, сыр, творог;

Альфа-липоевая кислота - субпродукты, говядина, рис, капу ста белокочанная, темно-зеленые овощи (шпинат, брокколи);

Куркумин - куркума, карри;

Омега 3 - атлантическая семга, сельдь, сардины, радужная форель, скумбрия, льняное семя, грецкий орех, яйца с омега 3;

Эпикатехин - виноград, какао-бобы, зеленый чай;

Лецитин - желток, печень, говядина, подсолнечное масло, семечки, бобовые;

Прочие - зерновой кофе, ягоды, проростки.

Как видите, питание должно быть очень разнообразным и качественным. Тогда организм может получить все необходимое для эффективной работы мозга.

И конечно же, не забывайте про воду!

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