Лучше не "налегать": диетолог раскрыла пользу и вред консерваций

Употребление варенья, как и сухофруктов, лучше минимизировать, а вот от консерваций нужно вообще отказаться. В то же время в зимний период полезно есть квашеные продукты, а также замороженные фрукты, овощи и ягоды.

Об этом сообщила диетолог Наталья Самойленко в сюжете ТСН. По ее словам, не нужно "налегать" на варенье, потому что оно увеличивает глюкозу, а сухофрукты оптимально есть в количестве лишь по 2-3 штуки, при чем не ежедневно.

Консервации, в том числе и с уксусом, Самойленко порекомендовала убрать из рациона, ведь они могут обострить некоторые заболевания.

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Диетолог посоветовала есть зимой квашеные продукты, которые не только стимулируют иммунитет, но и способствуют повышению продолжительности жизни.

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Также, по ее словам, полезными являются замороженные фрукты, ягоды и овощи.

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