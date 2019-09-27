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/ Здоровое питание

Лучше не "налегать": диетолог раскрыла пользу и вред консерваций

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Употребление варенья, как и сухофруктов, лучше минимизировать, а вот от консерваций нужно вообще отказаться. В то же время в зимний период полезно есть квашеные продукты, а также замороженные фрукты, овощи и ягоды.

Об этом сообщила диетолог Наталья Самойленко в сюжете ТСН. По ее словам, не нужно "налегать" на варенье, потому что оно увеличивает глюкозу, а сухофрукты оптимально есть в количестве лишь по 2-3 штуки, при чем не ежедневно.

Консервации, в том числе и с уксусом, Самойленко порекомендовала убрать из рациона, ведь они могут обострить некоторые заболевания.

Диетолог раскрыла пользу и вред консерваций

Диетолог раскрыла пользу и вред консерваций

Диетолог посоветовала есть зимой квашеные продукты, которые не только стимулируют иммунитет, но и способствуют повышению продолжительности жизни.

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Также, по ее словам, полезными являются замороженные фрукты, ягоды и овощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Катя Медушкина рассказала, что нужно придерживаться нескольких правил, чтобы при похудении кожа оставалась подтянутой и привлекательной.

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Место
Украина
Тег
фрукт
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