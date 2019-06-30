Лучше не есть! Эксперты по здоровому питанию назвали три самых вредных завтрака

Эксперты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" назвали три продукта, от которых стоит отказаться во время завтрака.

Почему их нежелательно есть утром, рассказала руководитель центра Зинаида Медведева. Об этом она сообщила КП.

1. Соки

Их часто хвалят за витамины, но проблема в том, что из фруктов в соки попадают только сахароза и фруктоза. А вот клетчатка, которая снижает сладкую нагрузку на наш организм, не попадает.

"Недавно были проведены исследования, показавшие: высокое потребление фруктозы и сахарозы без клетчатки может неблагоприятно изменять уровень липидов в крови, отрицательно сказываться на чувствительности к инсулину (снижает ее) и даже провоцировать сахарный диабет", – рассказывает Зинаида Медведева.

Кроме того, в большинство магазинных соков добавляется сахар, что еще больше увеличивает их вред для здоровья. Есть данные, что избыток фруктозы даже повышает риск развития рака кишечника. Так что регулярно пить соки, особенно натощак – то есть утром за завтраком, – врачи и ученые не рекомендуют.

Сок pixabay.com

2. Круассаны и другая выпечка

Свежие круассаны или булочки на завтрак считаются правилом хорошего тона в гостиницах. И к этому стандарту начинают подтягиваться многие домашние хозяйки. Однако завтрак, где основным блюдом будет выпечка, стоит на втором месте в антирейтинге экспертов по здоровому питанию.

"Проблема в том, что эти мучные изделия состоят из легкоусвояемых углеводов, белой муки и сахара, – напоминает Зинаида Медведева. – Это сочетание, при котором уровень сахара в крови резко подскакивает, а расходуется полученная энергия очень быстро. Всего через полтора часа, а то и раньше вам снова захочется есть".

К тому же такой завтрак очень калорийный. Так что вы получаете сахарный удар, потребляете большое количество калорий, но не наедаетесь надолго.

Круассан pixabay.com

3. Жирный сыр

"Сыр производится из молока, поэтому основная его составляющая – насыщенные жиры и трансжиры, содержащиеся в молоке и сливках, – рассказывает Зинаида Медведева. – Доказано, что такая разновидность жиров повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому нежелательно есть сыр на завтрак ежедневно".

Исследования последних лет также показали, что частое употребление сыра повышает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний за счет повышенного содержания жира и соли. Знаменитая диета DASH, которая разработана для предотвращения гипертонии, болезней Альцгеймера и Паркинсона, рекомендует есть сыр раз в неделю.

"Сыр сам по себе не является вредным продуктом, если употреблять его в разумных количествах", – подчеркивает Зинаида Медведева.

Сыры pixabay.com

Кроме того, эксперт советует воздерживаться от постоянного перекусывания на ходу популярными, особенно у женской части населения, глазированными сырками. Это одновременно очень сладкая и жирная пища, наносящая двойной удар по организму. Требуется очень большая физическая нагрузка, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия. А вам ведь, скорее всего, целый день сидеть в офисе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кардиологи шокировали правдой о последствиях пропуска завтрака. Соответствующие данные были получены по итогу исследования, в котором участвовали 6 тысяч человек.

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