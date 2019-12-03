Лучше, чем кофе: диетолог назвала топ-10 бодрящих продуктов

Главный залог победы над подавленным состоянием – бодрый старт рабочего дня. А чтобы справиться с апатией и хандрой и получить заряд энергии на весь день – не обязательно пить кофе.
Нутрицеолог и фитнес-диетолог Анна Елкина назвала некоторые продукты, которые не наносят вреда здоровью, но при этом бодрят организм лучше, лучше, чем любимый для многих кофейный напиток. Она коротко охарактеризовала их в своем Instagram.
Первым врач выделила шоколад, но только качественный. По ее словам, он помогает получить гормоны радости, "на которых будете летать как бабочка".
Диетолог назвала топ-10 бодрящих продуктов
На второе место в этом списке диетолог поставила воду.
"Частая причина усталости – обезвоживание организма. Начинайте утро со стакана воды и будет вам счастье", – отметила она.
Шоколад дает гормоны радости, а обезвоживание организма – одна из причин усталости
Далее Елкина посоветовала кушать ягоды – тогда заряд витаминов и энергии будет обеспечен. А также фрукты, с акцентом на цитрусовые – витамин С заставит организм проснуться и наполнит бодростью.
Помимо этого, диетолог призвала употреблять орехи – так как они очень питательны и содержат много полезных веществ, "заставляя" мозг работать активнее.
Употребление ягод и фруктов обеспечит заряд витаминов и энергии на весь день
comments.ua
Не остался вне ее внимания и зеленый чай, которыйхоть и содержит кофеин, но при этом является антиоксидантом. Он придает заряд бодрости на больший период, нежели кофе.
"Любимая овсянка содержит море клетчатки, является сложным углеводом и дает много сил на весь день. Впрочем, как и большинство круп", – охарактеризовала Елкина еще один бодрящий продукт в своем списке.
Орехи очень питательны, а зеленый чай является антиоксидантом
Туда же добавила бананы, подчеркнув, что не рекомендует часто употреблять их активно худеющим. Но если сил не хватает – они станут отличной заменой сладкому.
Также, по ее словам, не менее бодрящим эффектом обладают любимые источники белка – яйца. В частности, имеют полный аминокислотный состав, помогающий организму активно работать.
Чувство сытости после белковой пищи сохраняется дольше
ednews.net
В конце диетолог, признавшись, что не является сторонником вегетарианства, отметила пользу мяса и рыбы. Она подчеркнула, что на переработку белка организм тратит не мало времени, а чувство сытости после белковой пищи сохраняется дольше, следовательно, сил и энергии тоже будет больше.
"Любители кофе, теперь вы знаете, что еще хорошенько бодрит – рекомендую выбрать более полезную альтернативу", – подытожила Елкина.
Овсянка содержит море полезной клетчатки, а бананы придают сил
10 продуктов, которые взбодрят лучше,чем кофе☕ Ставь ❤️ и сохрани пост 1️⃣шоколад – да-да, только качественный ( вы помните, что я рекомендую ЛИНД от 85%) Шоколад помогает нам получить гормоны радости, на которых вы будете летать как бабочка 2️⃣вода –частая причина усталости обезвоживание организма. Начинайте утро со стакана воды и будет вам счастье 3️⃣ягоды – заряд витаминов и энергии вам обеспечен 4️⃣фрукты, особенно цитрусовые – витамин с заставит вас проснуться, наполнит бодростью и энергией 5️⃣орехи - питательны, содержат много полезных веществ, ваш мозг тут же начнет работать активнее 6️⃣зеленый чай – содержит кофеин, но является антиоксидантом. Дает заряд бодрости на больший период, чем кофе 7️⃣любимая овсянка – содержит море клетчатки, является сложным углеводом, и дает море сил на весь день. Впрочем, как и большинство круп 8️⃣бананы – да, я не рекомендую их активно худеющим, но если не хватает сил – отличная замена сладкому 9️⃣яйца – один из любимых источников белка, так как имеют полный аминокислотный состав, который помогает организму активно работать 1️⃣0️⃣мясо/ рыба – вы знаете, что я не сторонник вегетарианства. На переработку белка организм тратит не мало времени, чувство сытости после белковой пищи сохраняется дольше, а значит сил и энергии тоже будет больше. Любители кофе, сейчас вы знаете, что еще хорошенько бодрит – рекомендую выбрать более полезную альтернативу, чем кофе. Что из этого любите больше всего ?
Как сообщал OBOZREVATEL, популярный напиток – кофе – вполне можно заменить матчей, цикорием, какао, кэробом, масалой, имбирным чаем или же молочной сывороткой с соком.
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