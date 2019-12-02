"Ложками есть не надо": диетолог рассказала, чем опасна красная икра

Красная икра при употреблении в больших количествах может быть вредна для здоровья, человек рискует получить передозировку витаминами.

Об этом изданию "РБК" рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в продукте высокая концентрация витаминов А, Е и D. Эти жирорастворимые витамины способны накапливаться в организме и вызывать гипервитаминоз, в отличие от растворимых витамина С или витаминов группы B. "Ложками икру есть не стоит", – подчеркнула врач.

Соломатина рекомендовала покупать икру известных марок, потому что она проверяется в лабораториях и в ней нет уротропина. Раньше этот препарат добавляли в красную икру, сейчас он запрещен, но его можно найти в "браконьерской" икре, а также в икре в пластмассовой таре.

Перечисленные рекомендации относятся и к черной икре. Обычно она менее соленая, но содержание витаминов и макроэлементов там примерное такое же, как и в красной. Также в нее могут добавлять уротропин.

kp.ru

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