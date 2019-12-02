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/ Здоровое питание

"Ложками есть не надо": диетолог рассказала, чем опасна красная икра

22.6т
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Красная икра при употреблении в больших количествах может быть вредна для здоровья, человек рискует получить передозировку витаминами.

Об этом изданию "РБК" рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в продукте высокая концентрация витаминов А, Е и D. Эти жирорастворимые витамины способны накапливаться в организме и вызывать гипервитаминоз, в отличие от растворимых витамина С или витаминов группы B. "Ложками икру есть не стоит", – подчеркнула врач.

Соломатина рекомендовала покупать икру известных марок, потому что она проверяется в лабораториях и в ней нет уротропина. Раньше этот препарат добавляли в красную икру, сейчас он запрещен, но его можно найти в "браконьерской" икре, а также в икре в пластмассовой таре.

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Перечисленные рекомендации относятся и к черной икре. Обычно она менее соленая, но содержание витаминов и макроэлементов там примерное такое же, как и в красной. Также в нее могут добавлять уротропин.

"Ложками есть не надо": диетолог рассказала, чем опасна красная икра

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, известный диетолог Виктория Кляуз дала несколько важных практических советов относительно правильного питания. Она рассказала, сколько фруктов нужно есть и какой хлеб выбирать.

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Темы
Питание Здоровье
Место
Украина
Теги
диетолог диета питание
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Вот глупость. Всю жизнь ее ложками ели, жаль только не круглый год
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Красная икра в больших количествах вредна для здоровья" Селяне, ваш диетолог Соломатина права. Ешьте ЧЁРНУЮ ...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ще не вмерла, не получится. В статье же четко сказано "Перечисленные рекомендации относятся и к черной икре." Тут же недавно давали весьма полезную рекомендацию - меньше есть, и активнее двигаться. То бишь, воды попил, пустую кастрюлю на голову нахлобучил, и поскакал интегрироваться с Европой. А красная и черная икра, это злостный пережиток времен совка.
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