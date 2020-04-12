Лимон, горячая вода и хлопья: раскрыты популярные уловки похудения

Популярный диетолог Виктория Кляуз раскрыла популярные уловки похудения.

Так, на своей странице в Instagram, эксперт развенчала миф о воде с лимоном по утрам, разгрузочном дне и хлопьях на завтрак, которые якобы помогают в похудении.

По ее словам, если есть на 400-800 ккал, то на следующий день весы логично покажут "минус".

"Это мотивирует, но только не бывает так, что неделю можно есть все подряд, а потом надеяться на мгновенный эффект разгрузки. Может наступить момент, когда разгрузка перестанет работать", – отметила диетолог.

Похудение newsone.ua

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Кляуз рассказала, о небольшом исследовании, которое допускает стакан воды перед едой с целью похудения. Но если не соблюдать принципы правильного питания, то никакой кипяток не поможет, а даже может спровоцировать ожоги.

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"Вода с лимоном по утрам. Если бы она действительно так ускоряла метаболизм, то тренажерки давно бы закрылись и в мире исчезли полные люди. Но нет, так до сих пор не случилось", – подчеркнула специалист.

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Эксперт вспомнила, что когда-то консультировала женщину, рацион которой состоял из фитнес- хлопьев на завтрак, "ягодных" йогуртов, глазированных сырков, фитнес-колбасы, бездрожжевого хлеба и цукатов. По ее словам, колоссальный избыток простых углеводов не позволял клиентке снизить вес.

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"Все мы хотим верить, что накопленные за годы лишние кг могут исчезнуть за 10-14 дней и для этого достаточно лишь какого-то простого шага или продукта. Так не бывает. Основа похудения - это ежедневная работа над собой - работа над питанием, физической активностью и здоровым сном", – напомнила Кляуз.

Как писал OBOZREVATEL ранее, диетолог развенчала главные мифы о сахаре при похудении.

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