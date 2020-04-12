Лимон, горячая вода и хлопья: раскрыты популярные уловки похудения

Популярный диетолог Виктория Кляуз раскрыла популярные уловки похудения.
Так, на своей странице в Instagram, эксперт развенчала миф о воде с лимоном по утрам, разгрузочном дне и хлопьях на завтрак, которые якобы помогают в похудении.
По ее словам, если есть на 400-800 ккал, то на следующий день весы логично покажут "минус".
"Это мотивирует, но только не бывает так, что неделю можно есть все подряд, а потом надеяться на мгновенный эффект разгрузки. Может наступить момент, когда разгрузка перестанет работать", – отметила диетолог.
Похудение
newsone.ua
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Кляуз рассказала, о небольшом исследовании, которое допускает стакан воды перед едой с целью похудения. Но если не соблюдать принципы правильного питания, то никакой кипяток не поможет, а даже может спровоцировать ожоги.
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"Вода с лимоном по утрам. Если бы она действительно так ускоряла метаболизм, то тренажерки давно бы закрылись и в мире исчезли полные люди. Но нет, так до сих пор не случилось", – подчеркнула специалист.
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Эксперт вспомнила, что когда-то консультировала женщину, рацион которой состоял из фитнес- хлопьев на завтрак, "ягодных" йогуртов, глазированных сырков, фитнес-колбасы, бездрожжевого хлеба и цукатов. По ее словам, колоссальный избыток простых углеводов не позволял клиентке снизить вес.
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"Все мы хотим верить, что накопленные за годы лишние кг могут исчезнуть за 10-14 дней и для этого достаточно лишь какого-то простого шага или продукта. Так не бывает. Основа похудения - это ежедневная работа над собой - работа над питанием, физической активностью и здоровым сном", – напомнила Кляуз.
И далее следует очень "доказанный", "проверенный" простой рецепт похудения😅 Сегодня о популярных уловках похудения⬇️ ⠀ 🔸Разгрузка - если есть на 400-800ккал, то на след день весы покажут минус, логично😉 Это мотивирует и только Не бывает так, что неделю можно есть все подряд, а потом надеяться на мгновенный эффект разгрузки Может наступить момент, когда разгрузка "перестанет работать" ⠀ 🔸Выпивать пол-литра горячей воды перед едой Есть небольшое исследование, которое допускает стакан воды перед едой с целью похудения Но если не соблюдать принципы пп, то никакой кипяток не поможет, а может и ожоги спровоцировать😳 ⠀ 🔸Вода с лимоном по утрам Если бы она действительно так ускоряла метаболизм, то тренажерки давно бы закрылись и в мире исчезли полные люди Но нет, так до сих пор не случилось🤷♀️ ⠀ 🔸Псевдополезная еда Когда-то я консультировала женщину, рацион которой состоял из фитнес- хлопьев на завтрак, "ягодных" йогуртов, глазированных сырков, фитнес-колбасы, бездрожжевого хлеба и цукатов Колоссальный избыток простых углеводов не позволял ей снизить вес🤓 ⠀ Все мы хотим верить, что накопленные за годы лишние кг могут исчезнуть за 10-14 дней и для этого "достаточно лишь..." какого-то простого шага или продукта Так не бывает Основа похудения - это ежедневная работа над собой - работа над питанием, физ активностью и здоровым сном👌 ⠀ А какие "волшебные методы" пробовали вы, каких результатов достигли? давайте делиться в комментариях⬇️
Как писал OBOZREVATEL ранее, диетолог развенчала главные мифы о сахаре при похудении.
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