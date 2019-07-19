Летнее здоровое питание: диетолог дала простые советы

Лето - это возможность для "перезагрузки", оздоровления организма, нормализации обмена веществ и существенного снижения риска развития многих заболеваний.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская в блоге на УП рассказала, каким продуктам отдавать предпочтение:

листовой зелени (шпинат, свекольная ботва, различные сорта салата, капусты, овощи);

разноцветным овощам и фруктам (морковь, свекла, помидоры, абрикосы, чеснок, лук);

ягодам, орехам, семенам (льна и тыквы).

Салат Ivona

Скиталинская также советует сводить к минимуму, или совсем вычеркивать из рациона:

сахар и все продукты и напитки, в которых он содержится (выпечка, конфеты, сладкие напитки), а также изделия из белой муки.

По ее словам, эти продукты переполняют кровь глюкозой, которая вступает в реакцию с белками организма и ведет к образованию и накоплению в клетках и межклеточном пространстве "молекулярного мусора".

"Последствия катастрофические: хрупкость сосудов, атеросклероз, болезнь Альцгеймера (отложение токсического белка амилоида в нервных клетках), катаракта, диабет второго типа, болезни почек, воспаления и ускоренное старение кожи", - уточнила диетолог.

В качестве сладкой, но здоровой альтернативы нужно выбирать ягоды, фрукты и черный шоколад (несколько долек в день).

Скиталинская советует устраивать разгрузочные дни, это может быть отказ от одного приема пищи или употребление разнообразных овощей в течение дня один-два раза в неделю.

Подытоживая, она назвала принципы омолаживающего летнего питания:

свести к минимуму все пищевые "вредности" и избыточности;

предпочтение отдавать продуктам, которые положительно влияют на организм;

помнить, что здоровая еда простая, без "выкрутасов";

не делать из еды культа, потому что физическая активность, хорошее настроение, крепкий сон, отсутствие вредных привычек и любовь к ближнему тоже существенно оздоравливают наш организм на генетическом уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три продукта, от которых стоит отказаться во время завтрака.

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