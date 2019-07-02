Выявлена неожиданная опасность "здоровой" еды

Продукты, продающиеся как "нежирные", могут содержать в три раза больше сахара, чем их обычные аналоги.

Потребители заблуждаются, когда думают, что делают правильный диетический выбор, покупая более полезные варианты. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание превело самые распространенные примеры "здоровых" продуктов, в которых больше сахара, чем в необезжиренных версиях:

йогурт;

арахисовое масло;

мюсли;

нежирное печенье.

Натуральный йогурт (слева) и йогурт с 0% жира

Стандартное арахисовое масло (слева) и обезжиренное (справа)

Обычный сухой завтрак (слева) и его более легкая версия (справа)

Ранее MedOboz сообщал, что среди наиболее опасных продуктов из супермаркетов оказались сладкие йогурты, замороженные полуфабрикаты, сладости, газированные напитки, сок, холодный чай и обезжиренные продукты.

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