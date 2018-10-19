Кожа, волосы и ногти являются индикатором здоровья организма, любые дефицитные состояния проявляются изменением их состояния. Для волос наиболее опасны дефициты белка, микроэлементов, витаминов и ПНЖК.

При недостатке белка страдает меланогенез (потеря пигмента волос, раняя седина) и кератогенез. Основные причины недостаточного поступления белка в волосяной фолликул (ВФ) - дефицит потребления (недостаток животных белков в питании), неправильное распределение (усиленное занятие спортом), проблемы усвоения.

Основными аминокислотами для построения коллагена являются - лизин, пролин и метионин. Еще одна аминокислота - тирозин важна не только для синтеза гормонов щитовидной железы (ЩЖ), но и для синтеза кератина и меланина. При гиперинсоляции происходит обкрадывание ногтей, волос (кератин) и ЩЖ (гормоны), потому что весь тироксин используется для активного синтеза меланина.

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Эссенциальными микроэлементами для кожи, ногтей и волос являются - железо, цинк, сера, селен, медь, магний, кальций, калий, хром, йод.

Недостаток железа (железодефицитная анемия) является самой распространенной причиной потери волос. Для нормального роста и развития волос важен процент насыщения трансферрина железом (хорошие показатели 27-50%).

Дегидротестостерон, образующийся из свободного тестостерона под воздействием 5-альфа-редуктазы, оказывает влияние не только на ВФ (андрогенная алопеция), но и является причиной возникновения акне, себореи и гирсутизм. Активными блокаторами 5-альфа-редуктазы являются - цинк, селен, сера (МСМ) и медь.

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Сера (МСМ), важный трихологический элемент (синтез кератина), так же участвует в синтезе коллагена, поэтому не менее важна и для кожи.

Стресс опасен для волос не только истощением запасов магния, но так же запуском нейрогенного воспаления и органоптоза - когда ВФ преждевременно вступает в катагеннную фазу, что ведет к активному выпадению волос.

Важными витаминами для нормального деления клеток кожи и придатков (ногти, волосы) являются - Д3, С, Е, группа В, биотин. Несмотря на то что витамин А является признанным витамином красоты употребление высоких доз может привести к лекарственной алопеции.

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