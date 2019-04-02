"Кожа становится дряблой и воспаленной": названы продукты, вызывающие быстрое старение

Систематическое и чрезмерное употребление сладостей и сахара приводит к быстрому старению организма.
Об этом рассказала на своей странице в Instagram диетолог Светлана Фус. Она пояснила, что "связано это с системным воздействием избытка простых углеводов на белки организма – коллаген и эластин".
По словам диетолога, при длительном употреблении сахара избыток глюкозы, который накапливается в организме вступает во взаимодействие с белками и начинается процесс неферментативного гликирования белков. Под его воздействием коллаген и эластин затвердевают, ломаются и перестают выполнять свои функции.
"Это приводит к разрушению суставов, снижению эластичности связок, а кожа перестает быть подтянутой, становится сухой, дряблой, появляются морщины, возникают воспалительные элементы на коже лица, спины, груди", – написала Фукс.
Как вы думаете, почему диетологи так активно выступают против употребления большого количества сладостей и сахара в частности? На это у нас есть основания - результаты исследований о влиянии избытка глюкозы, и вообще всех простых углеводов на организм человека. ☝☝☝ Доказано, что избыток простых углеводов в питании человека приводит к развитию ожирения, повышает риск появления сахарного диабета, сосудистых заболеваний, патологии суставов и кожи, снижает иммунитет. Кроме того, идет быстрое старение организма в целом. Связано это во многом с системным воздействием избытка простых углеводов на белки организма - коллаген и эластин. ☝☝☝ Эти белки составляют основу соединительной ткани, на них приходится от 25% до 45% всех белков организма. Именно коллаген, вместе с эластином отвечают за упругость, эластичность и прочность кожных покровов, хрящевой ткани, связок и мышц в организме. Когда на протяжении длительного времени мы употребляем много простых углеводов, избыток глюкозы, который с ними поступает, связывается в первую очередь с белками. Этот процесс называется неферментативное гликирование белков. Если коллаген и эластин подвергаются гликированию, они деградируют - теряют гибкость, затвердевают, ломаются. И естественно, плохо выполняют свои функции. ☝☝☝ Это, как вы понимаете, приводит к разрушению суставов, снижение эластичности связок, а кожа перестает быть подтянутой, становится сухой, дряблой, появляются морщины, возникают воспалительные элементы на коже лица, спины, груди. Интересна тема? Ставьте “+” в комментариях, и я продолжу. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, как всего за несколько недель с помощью правильного питания избавиться от целлюлита и похудеть в ногах.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!