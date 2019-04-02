"Кожа становится дряблой и воспаленной": названы продукты, вызывающие быстрое старение

Систематическое и чрезмерное употребление сладостей и сахара приводит к быстрому старению организма.

Об этом рассказала на своей странице в Instagram диетолог Светлана Фус. Она пояснила, что "связано это с системным воздействием избытка простых углеводов на белки организма – коллаген и эластин".

По словам диетолога, при длительном употреблении сахара избыток глюкозы, который накапливается в организме вступает во взаимодействие с белками и начинается процесс неферментативного гликирования белков. Под его воздействием коллаген и эластин затвердевают, ломаются и перестают выполнять свои функции.

"Это приводит к разрушению суставов, снижению эластичности связок, а кожа перестает быть подтянутой, становится сухой, дряблой, появляются морщины, возникают воспалительные элементы на коже лица, спины, груди", – написала Фукс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, как всего за несколько недель с помощью правильного питания избавиться от целлюлита и похудеть в ногах.

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