Конфеты и вино: врач рассказала, чем полезны вредные продукты

Все мы знаем, какие продукты являются вредными для здоровья, а какие – полезными. И каждый из нас сам решает, каким отдавать предпочтение.

Семейный врач Наталья Деменко рекомендует не вычеркивать полностью из своего рациона некоторые продукты, которые многие считают "сущим злом". Ведь на самом деле в разумных количествах они не вредят здоровью, а наоборот помогают организму справиться с некоторыми неприятными состояниями.

MedOboz подготовил для вас список самых "вредных" продуктов, которые на самом деле не так коварны, как их преподносят.

В разумных количествах вредные продукты способны помогать улучшить самочувствие Матроны

Конфеты спасают от головной боли

"Потяжеление" в области затылка и висков, появление ноющей головной боли, слабости и потемнение в глазах – все это может предупреждать о резком понижении уровня сахара в крови. И чтобы вернуть хорошее самочувствие при этаком состоянии, съешьте пару шоколадных конфет либо 4-5 долек темного шоколада. Они зарядят организм иссякшими углеводами и быстро вернут вас в норму.

Стоит принять то же "лекарство", если вы ощутили, что ваши интеллектуальные возможности снизились (например, от недосыпа или усталости). Опять же, организм получит заряд взрывной энергии и скорость всех внутренних процессов возобновится.

Только не используйте этот способ слишком часто, иначе всю пользу нивелируют негативные последствия.

Кофе предотвращает сахарный диабет

Кофеин способствует улучшению процесса обмена веществ, в частности, ускоряет усвоение глюкозы. Поэтому он помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови, что, в свою очередь, предотвращает развитие диабета.

При этом помните, что усердствовать с кофе нельзя, иначе он может спровоцировать повышение давления, головную боль, боль в животе и прочие неприятные симптомы. Так что определите для себя оптимальную норму (в среднем это четыре порции эспрессо) и четко ее соблюдайте.

Красное вино помогает сердцу и сосудам

Злоупотребление алкоголем (даже вкусным и элитным), до добра не доведет. Но 50-100 мл хорошего красного сухого вина за ужином могут положительно отразиться на состоянии здоровья.

Так, в этом напитке содержатся вещества ресвератролы, которые способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы, упреждают развитие рака и предупреждают ранние негативные возрастные изменения в организме.

Кстати, те же компоненты есть и в темных сортах винограда, потому если вино вам не по душе, чаще балуйте себя этими ягодами.

Мороженое снимает стресс

Вкусное лакомство также не настолько страшно, каким его презентуют. Несмотря на высокую калорийность, от одной порции особого вреда не будет, а вот свою дозу "полезности" организм таки получит.

Дело в том, что благодаря высокой концентрации сливок и натурального молока мороженое воздействует на организм как антиоксидант, а потому помогает быстрее справиться со стрессом и нейтрализовать его негативные последствия для организма.

Но при этом, выбирая "антистрессовый" десерт, внимательно прочитайте его состав. В качественном мороженом должно быть цельное молоко, сливки и отсутствовать растительные жиры и красители.

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