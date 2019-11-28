"Сдайте анализы!" Врач рассказала, как правильно входить в Рождественский пост

Прежде чем вступать в Рождественский пост, желательно не только посоветоваться со своим духовным наставником, но и сдать несколько медицинских анализов.

О том, как проверить состояние своего здоровья и кому противопоказано соблюдать строгий пост, рассказала врач-диетолог Анна Мельничук в эфире ObozTV.

Врач напомнила, что церковь освобождает от строгих пищевых аспектов поста детей до 14 лет, беременных и кормящих женщин, военнослужащих на фронте, путешественников, а также людей с хроническими заболеваниями.

Чтобы определить состояние своего здоровья, Мельничук посоветовала перед началом поста сдать базовый общий анализ крови в любой поликлинике или частной лаборатории.

"По общему анализу крови вы сможете понять, есть ли у вас дефицит железа – анемия, воспаления… Если у вас дефицит железа или другие противопоказания, но есть желание поститься – я уверена, что духовный наставник сможет подобрать оптимальные условия. Возможно, ограничит какие-то другие продукты питания или ослабит ограничения", – отметила она.

Также Мельничук предложила проверить уровень общего белка.

"Если у человека дефицит общего белка, а он строго ограничит животные продукты, то может столкнуться со снижением иммунитета", – предупредила медик.

По ее мнению, стоит включить в план обследования и тесты на уровень витамина D. Особенно это актуально для людей с воспалениями суставов.

"Желательно обследовать уровень витамина D до того, как вы входите в пост. Источники витамина D – печень, субпродукты, яйца. Конечно, лучший источник – солнце. Поэтому именно в зимний период это важно", – объяснила Мельничук.

Кроме того, диетолог обратила внимание на важность ненасыщенных жирных кислот семейства омега-3. Их источником является рыба жирных сортов.

"Поэтому в дни, когда разрешена рыба, желательно использовать эту возможность", – порекомендовала она.

"Если вы вдруг начали придерживаться поста и хуже себя чувствуете – у вас головокружение, слабость, или вы приболели – надо сходить к терапевту и сдать общие анализы. Возможно, как раз снижение белковой фракции вам было нежелательно. Есть вещества, которые растительные продукты не могут заменить", – подытожила врач.

Постный стол – не значит однообразный metiza.com

Как писал OBOZREVATEL, 40-дневный Рождественский (Филиппов) пост у православных христиан начался 28 ноября 2019 года и закончится в канун Рождества, 6 января 2020 года. Этот пост призван подготовить верующих к Рождеству, чтобы они встретили его в чистоте тела, духа и души. На протяжении 40 дней практикуется воздержание в пище (в частности, отказа от мяса и других продуктов животного происхождения), усиленные молитвы, отказ от увеселений и всего греховного, что может осквернить душу.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!