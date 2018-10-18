Колбасные изделия попали в список опасных продуктов: в чем угроза

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включили колбасы и сосиски в список опасных для человека недорогих продуктов питания.

В комментарии OBOZREVATEL старший научный сотрудник лаборатории гигиены питания и безопасности пищи НАМН Украины, Александр Луценко пояснил, чем опасны колбасные изделия.

Они должны производится только из мяса и специй. В таком случае, несмотря на большое содержание соли, продукт будет считаться качественным. Не менее важно и качество мяса, которое используется для приготовления такого продукта. Если там: перемолотые жилы, кожа и прочие обрезки – это повышает количество жира, и уменьшает количество столь необходимого белка. Кроме того, в колбасные изделия не редко добавляется крахмал, соя и мука. Съев 100 граммов приготовленного мяса и 100 граммов колбасы или сосисок – человек получает разное количество белков, жиров и углеводов.

"Колбаса – это высококалорийный продукт, который содержит большое количество холестерина, насыщенных жирных кислот, а также трансжиров. Данный продукт является одним из лидеров по количеству, так называемой, скрытой соли. По разным данным в 100 граммах варенной колбасы может содержаться в среднем 2-3 грамма соли, что уже является половиной дневной нормы для взрослого человека" - пояснил Луценко.

Но это вовсе не значит, что вредной для организма могут быть только колбасы и сосиски. По словам научного сотрудника, согласно общепринятой классификации, колбаса и схожие изделия из мяса относятся к группе мясопродуктов. Главной отличительной чертой этого термина является то, что все продукты получены из мяса с использованием различных видов обработки, направленных на усиление вкуса, продление срока хранения и создание более привлекательного товарного вида.

"К примерам мясной продукции, кроме колбасы, можно отнести: ветчину, сосиски, вяленое мясо, консервы и другие мясосодержащие изделия длительного хранения. Еще в 2015 году ВОЗ отнесла мясные изделия к Группе 1 - продуктам канцерогенным для человека. По данным исследований, мясные продукты могут вызывать такие виды онкологических заболеваний как: колоректальный рак, онкологию поджелудочной железы и рак желудка" - поясняет врач.

В тоже время многие из нас продолжают покупать колбасу и сосиски. Эти продуты дают даже детям в школах, да и сами мамы часто прибегают к этим товарам, ведь на их приготовлений уйдет лишь несколько минут. А бутерброд с салями или шинкой наверное один их самых популярных перекусов. Потому стоит отметить, что онкологические заболевания – это страшные, но вовсе не все проблемы, которые способны вызвать мясопродукты.

"Они повышают риск развития таких хронических заболеваний как гипертоническая болезнь, сердечно-сосудистые заболевания, а также повышает риск возникновения инсульта" - добавляет Александр Луценко.

Почему мясные изделия настолько опасны, сказать может каждый - проблема в составе. Кого не спросишь, все говорят про добавки Е, трансжиры и сою. Какие же компоненты на самом деле делают колбасу вкусной смертью объясняет научный сотрудник лаборатории гигиены питания и безопасности пищи:

"Среди пищевых добавок, которые применяются в колбасных изделиях, наиболее часто используется нитриты (Е250 - нитрит натрия или нитритная соль), которые под действием высокой температуры могут трансформироваться во вредные N-нитрозосоединения, которые относятся к группе канцерогенных веществ. Эти добавки придают мясным изделиям розовый цвет, улучшают вкус и предотвращают рост бактерий, что дает возможность хранить продукцию дольше", - сказал Луценко.

Врач также поясняет, что в рецептуру колбасных изделий в большом количестве входят соя и крахмал, которые способствуют развитию лишнего веса. Хотелось бы отметить и вредность копченостей. Дело в том, что при процессе копчения в мясе образуются, так называемые, полициклические ароматические углеводороды, которые имеют канцерогенный эффект.

"Кроме того, стоит знать, что последние несколько лет в развитых странах идет борьба с употреблением колбасных изделий. В некоторых государствах предлагается ввести налог на продажу и производство данных продуктов, а в некоторых даже активно продвигаются законопроекты о полном запрете" - добавляет Луценко.

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