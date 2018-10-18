МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровый рацион

Колбасные изделия попали в список опасных продуктов: в чем угроза

2.6тЧитать материал на украинском

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включили колбасы и сосиски в список опасных для человека недорогих продуктов питания.

В комментарии OBOZREVATEL старший научный сотрудник лаборатории гигиены питания и безопасности пищи НАМН Украины, Александр Луценко пояснил, чем опасны колбасные изделия.

Они должны производится только из мяса и специй. В таком случае, несмотря на большое содержание соли, продукт будет считаться качественным. Не менее важно и качество мяса, которое используется для приготовления такого продукта. Если там: перемолотые жилы, кожа и прочие обрезки – это повышает количество жира, и уменьшает количество столь необходимого белка. Кроме того, в колбасные изделия не редко добавляется крахмал, соя и мука. Съев 100 граммов приготовленного мяса и 100 граммов колбасы или сосисок – человек получает разное количество белков, жиров и углеводов.

Колбасные изделия попали в список опасных продуктов: в чем угроза
Новости
''Деньги пошли за пациентами'': в Украине резко выросли зарплаты врачей

"Колбаса – это высококалорийный продукт, который содержит большое количество холестерина, насыщенных жирных кислот, а также трансжиров. Данный продукт является одним из лидеров по количеству, так называемой, скрытой соли. По разным данным в 100 граммах варенной колбасы может содержаться в среднем 2-3 грамма соли, что уже является половиной дневной нормы для взрослого человека" - пояснил Луценко.

Но это вовсе не значит, что вредной для организма могут быть только колбасы и сосиски. По словам научного сотрудника, согласно общепринятой классификации, колбаса и схожие изделия из мяса относятся к группе мясопродуктов. Главной отличительной чертой этого термина является то, что все продукты получены из мяса с использованием различных видов обработки, направленных на усиление вкуса, продление срока хранения и создание более привлекательного товарного вида.

Новости
Украинцев ''косит'' загадочная инфекция: врач дал пояснение

"К примерам мясной продукции, кроме колбасы, можно отнести: ветчину, сосиски, вяленое мясо, консервы и другие мясосодержащие изделия длительного хранения. Еще в 2015 году ВОЗ отнесла мясные изделия к Группе 1 - продуктам канцерогенным для человека. По данным исследований, мясные продукты могут вызывать такие виды онкологических заболеваний как: колоректальный рак, онкологию поджелудочной железы и рак желудка" - поясняет врач.

Колбасные изделия попали в список опасных продуктов: в чем угроза

В тоже время многие из нас продолжают покупать колбасу и сосиски. Эти продуты дают даже детям в школах, да и сами мамы часто прибегают к этим товарам, ведь на их приготовлений уйдет лишь несколько минут. А бутерброд с салями или шинкой наверное один их самых популярных перекусов. Потому стоит отметить, что онкологические заболевания – это страшные, но вовсе не все проблемы, которые способны вызвать мясопродукты.

"Они повышают риск развития таких хронических заболеваний как гипертоническая болезнь, сердечно-сосудистые заболевания, а также повышает риск возникновения инсульта" - добавляет Александр Луценко.

Почему мясные изделия настолько опасны, сказать может каждый - проблема в составе. Кого не спросишь, все говорят про добавки Е, трансжиры и сою. Какие же компоненты на самом деле делают колбасу вкусной смертью объясняет научный сотрудник лаборатории гигиены питания и безопасности пищи:

"Среди пищевых добавок, которые применяются в колбасных изделиях, наиболее часто используется нитриты (Е250 - нитрит натрия или нитритная соль), которые под действием высокой температуры могут трансформироваться во вредные N-нитрозосоединения, которые относятся к группе канцерогенных веществ. Эти добавки придают мясным изделиям розовый цвет, улучшают вкус и предотвращают рост бактерий, что дает возможность хранить продукцию дольше", - сказал Луценко.

Новости
В детские сады Киева поставляли гнилое мясо: назван район

Врач также поясняет, что в рецептуру колбасных изделий в большом количестве входят соя и крахмал, которые способствуют развитию лишнего веса. Хотелось бы отметить и вредность копченостей. Дело в том, что при процессе копчения в мясе образуются, так называемые, полициклические ароматические углеводороды, которые имеют канцерогенный эффект.

"Кроме того, стоит знать, что последние несколько лет в развитых странах идет борьба с употреблением колбасных изделий. В некоторых государствах предлагается ввести налог на продажу и производство данных продуктов, а в некоторых даже активно продвигаются законопроекты о полном запрете" - добавляет Луценко.

Ранее OBOZREVATEL писал о 9 правилах выбора копченой колбасы, которые спасут здоровье.

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ски Андрей
Ски Андрей
дебилы! вы хоть знаете сколько стоит соя?кто её туда по такой цене впихивать будет?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины