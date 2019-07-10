"Колики и высыпания": Супрун развенчала мифы о грудном вскармливании

И.о. Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала, как нужно питаться женщинам, которые кормят ребенка грудью.

В Facebook чиновник перечислила продукты, которых не должно быть в рационе кормящей матери и дала советы по ограничению в еде.

"Перед молодыми мамами много людей вокруг ставят цель, которую невозможно выполнить: полноценно питаться, кормить ребенка и одновременно ничего не есть. Потому что, чтобы мать не съела, "У ребенка от этого колики и высыпания", – сообщила она.

Супрун пояснила, что кормящей маме необходимо в день на 500-600 килокалорий больше, чем тем, которые не беременны и кормят. И если женщина во время беременности набрала значительный вес, то ей не стоит увеличивать калорийность рациона. В то же время соблюдать ограничения рациона, чтобы похудеть, не стоит, так как это будет иметь негативные последствия для здоровья матери.

"Качество грудного молока частично зависит от того, что ест мать. Оно имеет различный количественный состав в зависимости от периода лактации. Если матери не хватает водорастворимых витаминов: С, В9, В12 – их не будет хватать и в молоке. Никакие рекомендации не говорят: "Не есть красного, оранжевого, коричневого, острого, а также свежих овощей и фруктов, не пей кофе, зато налегай на молоко и красное винцо для лактации". Напротив, молодые мамы должны полноценно питаться, употреблять свежие овощи и фрукты, ягоды, мясо и рыбу. Именно такой рацион поддержит здоровье матери", – подчеркнула она.

Кормление грудью

Что должно входить в рацион:

Белок нужно есть 2-3 раза в день: мясо животных или птицы, рыбу, яйца, бобовые, орехи и семена. Если вы не едите мяса или животных продуктов – все в порядке, следите за достаточным потреблением белка растительного происхождения.

Ешьте три порции овощей, в том числе темно-зеленых и оранжевых. Это источник магния, фолиевой кислоты и каротиноидов.

Ешьте две порции фруктов в день.

В рационе должны присутствовать цельнозерновые продукты: отрубной хлеб, макаронные изделия, каши.

Пейте, когда чувствуете жажду. Заливаться водой, чтобы было молоко – не нужно.

У женщин в период лактации увеличены расходы витаминов и минералов. Вегетарианкам нужны добавки витаминов D и В12. Обратите внимание, что анемия не является противопоказанием к лактации.

Чего стоит избегать в питании:

Безопасной дозы алкоголя не существует, а беременным запрещено употреблять алкоголь. Если женщина, которая кормит, выпила, к примеру, немного вина – нужно подождать минимум 3-4 часа от приема алкоголя до кормления. Алкоголь проникает в молоко по мере разрушения в печени, уровень спирта в крови и молоке снижается. То есть кормить или сцеживать для будущего кормления можно только в трезвом состоянии. Если нет возможности ждать, то молоко следует сцедить и вылить.

Курение также относится к привычкам, от которых следует отказаться раз и навсегда. Матери, которые не хотят бросать курение, не могут использовать этот аргумент для отказа от грудного вскармливания – польза от грудного молока превышает ущерб от курения. Курение снижает лактацию и курить рядом с ребенком запрещено ВОЗ.

Кофеин кофе, энергетиков и шоколада частично попадает в молоко. Сейчас ограничения касаются именно кофеиносодержащих энергетиков. Две-три порции кофе считаются допустимыми во время лактации, особенно, когда дети старше. К тому же не забывайте о кофе без кофеина – хоть не бодрит, но дарит удовольствие.

Питание для кормящих грудью мам

Рыбы и морепродуктов избегать не надо. Незаменимые жирные кислоты морской рыбы незаменимы для развития мозга ребенка. Но по рыбе есть предостережения: больше и дороже – не значит лучше. В различных видах рыбы накапливаются в разной степени тяжелые металлы, которые попадают в грудное молоко. Чтобы это предотвратить, стоит есть рыбу два-три раза в неделю и не покупать тунца, акулу, королевскую скумбрию и рыбу-меч. Сельдь, скумбрию, ракушки, осьминогов, речную форель, лосося и дорадо есть нельзя.

Следует сознательно избегать продуктов, вызывающих аллергию или непереносимость у самой матери, а также у отца или других близких родственников младенца. Аллергия - это реакция иммунной системы, которая проявляется как покраснение и зуд губ, боль в животе, зеленый или с вкраплениями крови слизистый стул. Непереносимость - это неспособность переваривать или усваивать, например, лактозу молока или фруктозу фруктов. Аллергию, в принципе, могут вызвать любые соединения. Это - особенность реакции иммунной системы конкретного человека, отсутствие у нее толерантности к продукту. Но самыми распространенными аллергенами являются орехи (арахис), казеин молока и яйца.

Еще один упрек мамам - это акне и другие высыпания младенцев. Здесь опять все списывают на "ты что-то не то съела". Но причиной акне у детей до 6 месяцев считают пока гормоны матери, поступающие с молоком. В более старшем возрасте причиной может быть инфекция.

Женщинам, кормящим, а также всем остальным, не стоит пить непастеризованное молоко, есть сыроватое мясо или рыбу, сушеную рыбу, домашние заготовки мяса, плохо промытые или вообще грязные овощи и фрукты, или размораживать мясо вне холодильника.

Отметим, что Супрун пояснила, что приступы плача у детей далеко не всегда связаны с рационом матери.

"Чтобы найти какую-то связь между рационом и коликами, ведите дневник того, что съели, и как чувствует себя ребенок. Но если какой-то продукт вызывает дискомфорт у матери, например, нерастворимая клетчатка капусты, он может вызвать дискомфорт и у ребенка. Сейчас никакие рекомендации не запрещают всем без исключения матерям есть брокколи или перец, другие потенциально опасные продукты. В случае необычно сильной диареи у ребенка после определенного продукта, не ешьте его несколько недель. Если причина в этом, должно стать значительно лучше. Но, скорее всего, колики, диарея или плач все равно время от времени осложнят вам жизнь", – подытожила она.

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