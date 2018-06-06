Поговорим о красном мясе – одном из самых спорном продукте в контексте здорового питания.
Что такое красное мясо?
Свинина;
Баранина;
Говядина.
Какие виды красного мяса бывают?
Необработанное (стейки, тушеное/запеченное/вареное);
Обработанное (сосиски, колбасы, гамбургеры, бекон, ветчина и т.д.).
В чем польза?
Красное мясо является отличным источником белка и витаминов группы В, железа и цинка.
Сколько можно?
Согласно рекомендациям ВОЗ и Национального Института по Борьбе с Раком, рекомендуемое количество НЕобработанного красного мяса для здоровых людей:
500 г в неделю или
70 г в день.
А колбаска?
Употребление 50 граммов обработанного мяса ежедневно увеличивает риск колоректального рака на 18%.
А если больше?
Дополнительная порция мяса (сверх нормы) связана с увеличением сердечно-сосудистой смертности: на 13% - необработанное мясо, и на 20% - обработанное.
Доказано, что переработанное КМ увеличивает риск развития колоректального рака на 20%
А что тогда есть?
Умеренное потребление КМ не связано с дополнительными рисками.
Употребление белого мяса (рыба и птица) безопасно.
Вывод: необходимо ограничение употребление красного мяса, но не отказ, а также увеличение количества клетчатки в рационе (овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов). Это важное правило здорового питания!
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