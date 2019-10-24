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/ Блоги - Здоровое питание

Наталья Самойленко
Наталья Самойленко
Диетолог Все статьи автора

Кофе: сколько чашек можно выпить за день

Исследования показывают, что кофе в умеренных количествах идет нашему организму только на пользу:

  • Кофеин снижает риски нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона);

  • Чашка кофе повышает работоспособность и концентрацию;

  • Продлеваем жизнь (исследование, которое длилось более 14 лет, показало прямую связь между умеренным употреблением кофе и увеличением продолжительности жизни);

  • Кофеин ускоряет метаболизм (но только на короткий период времени);

  • Снижается риск развития сахарного диабета 2 типа;

  • Повышается устойчивость печени к патологическим воздействиям, кофеин способствуют восстановлению функций печени.

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В то время как, попивая кофе чашку за чашкой, кофеин начинает действовать на организм совсем иначе —чрезмерные дозы, наоборот, приводят к обезвоживанию, сонливости, переутомлению и потере концентрации.

Так мы повышаем уровень гормонов стресса, риски заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, нарушаем процессы всасывания кальция и железа.

К тому же, кофе может вызывать самую настоящую и нешуточную зависимость.

Так сколько же чашек кофе можно выпить за день?

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Для взрослых — до 400 мг кофеина в день или 2 чашки эспрессо/американо.

Для беременных — до 200 мг кофеина в день или 1 чашка эспрессо/американо.

Для подростков — до 100 мг кофеина в день.

Помним высказывание: "Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза" и наслаждаемся любимым напитком в безопасных количествах!

А сколько чашек кофе в день выпиваете вы?

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Автор
Наталья Самойленко Наталья Самойленко
Место
Украина
Теги
кофе диета диетолог
Источник
Источник: Instagram Натальи Самойленко
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