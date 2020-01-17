Назван список продуктов, которые опасно употреблять с лекарствами

Все мы не раз слышали, что некоторые продукты и лекарства "не дружат", и в сочетании способны либо свести эффект от лечения к минимуму, либо повысить вероятность развития побочных эффектов.

При чем речь идет не только о спиртном или грейпфрутах, а и о многих других продуктах, среди которых есть и те, что наоборот многие считают "помощниками".

В частности, речь идет о взаимодействии кисломолочных продуктов с антибиотиками. "Кальций, а также магний и белок казеин, способны связываться с отдельными антибиотиками, в частности, тетрациклином, доксациклином и ципрофлоксацином, препятствуя их всасыванию в желудке. То же самое происходит с одним из препаратов для лечения остеопороза – алендроновой кислотой", – рассказала у себя в Facebook кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

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Врач отметила, что молоко содержит также фермент ксантиноксидазу, который инактивирует противоопухолевый препарат меркаптопурин.

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По ее словам, чтобы избежать негативных эффектов от "коктейля", принимать такие препараты нужно минимум за час до употребления молочных продуктов либо через два часа (а лучше – больше) после этого. "Это же касается кальция и магния в составе мультивитаминов и некоторых антацидов, которые используют при изжоге для нейтрализации избытка соляной кислоты в желудке", – добавила Амосова.

Также врач подчеркнула, что опасными по взаимодействию с некоторыми лекарствами являются ферментированные продукты: квашенина, консервированные и копченые изделия, "старые" сыры, сухофрукты, спелые бананы и авокадо, а также красное вино. Негативный эффект достигается за счет содержания в них тирамина. В частности, ингибиторы моноаминоксидазы (лекарства от депрессии, болезней и Альцгеймера) уменьшают расщепление тирамина с повышением его уровня в организме, что может спровоцировать резкое повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Тот же механизм действия с тирамином свойственен и антибиотику линезолида.

Упомянула Амосова и зеленые овощи – капусту, петрушку, шпинат. Так, за счет высокого содержания витамина К они тормозят противосвертываемый эффект антикоагулянта варфарина, действие которого базируется именно на антагонизме к этому витамину.

"Как результат, в крови пациентов уменьшается уровень показателя МНО, под контролем которого им дозируют варфарин, и возникает потребность в повышении дозы лекарств. Чтобы избежать колебаний уровней МНО, пациентам нужно потреблять эти овощи примерно в одинаковом количестве", – отметила профессор.

И в завершение врач рассказала о взаимодействии лекарств с кофеином.

"Он способен усиливать стимулирующий эффект симпатомиметических аминов, которые используются для ингаляций пациентами с бронхиальной астмой и обструктивной болезнью легких с целью уменьшения одышки. При взаимодействии лекарства с кофеином увеличиваются такие побочные эффекты, как сердцебиение, тремор, головная боль, тошнота, рвота, повышение артериального давления и иногда судороги", – подчеркнула кардиолог.

Не "дружит" кофе также с препаратами для лечения нарушений щитовидной железы и остеопороза, антидепрессантами и некоторыми антибиотиками. В этом случае вещества из состава напитка мешают всасыванию этих медикаментов.

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