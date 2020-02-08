"Просто пшеница!" Евгений Клопотенко развеял популярные кулинарные мифы

Известный украинский кулинар, шеф-повар Евгений Клопотенко с сожалением признал, что сегодня часто манипулируют гастрономическими трендами.
Например, такие "модные" крупы как полба или кускус – это не новые кулинарные находки, а обычная пшеница, рассказал Клопотенко в эфире ObozTV.
"Знаете, что такое кускус? Это пшеница. Знаете, что такое манка? Это пшеница. Знаете, что такое булгур? Это пшеница. Знаете, что такое полба? Это пшеница. Одна и та же пшеница. Только манка – не модно. А обжаренная манка – это уже кускус", – отметил шеф-повар.
Полба (полбяная пшеница), недавно ставшая популярным фуд-трендом, на самом деле является одной из древнейших зерновых культур человечества.
"Окей, у нее больше питательной ценности, полезных веществ. Но это такая же пшеница. Для (разных круп. – Ред) ее по-разному режут, сушат, обрабатывают. Хотя, если вы просто поедите пшеницы, то это то же самое", – подчеркнул Клопотенко.
По его мнению, обычную пшеницу не едят, потому что это "не модно".
"Да, в трендах есть какой-то смысл. Но ими манипулируют. Как и с вегетарианством", – добавил кулинар.
"Люди-вегетарианцы – это круто. Реально, я уважаю. Но вегетарианство стало сектой. Если ты вегетарианец, приходишь ко мне в ресторан и просишь вегетарианское блюдо, а я отвечаю, что у меня нет, то реакция: "Фууу"… А я же не прихожу в вегетарианские рестораны и не требую, чтобы мне дали мяса?! И не говорю: "Фуу, что у вас за ресторан, в вашем вегетарианском ресторане даже мяса нет", – пояснил он.
Клопотенко еще раз обратил внимание, что очень одобрительно относится к вегетарианству.
"Это круто и полезно. Но я против того, чтобы этим манипулировали", – заключил кулинар.
Полба, булгур, кус-кус, манка – крупы из пшеницы
newyorker.com
Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие продукты Евгений Клопотенко посоветовал включать в рацион украинцев в конце зимы и начале весны.
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