Чем заменить мясо: Клопотенко дал советы вегетарианцам

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко раскритиковал моду на продукты-заменители: искусственное мясо, соевое или миндальное молоко и т.д.

Отказываясь от продуктов животного происхождения, их стоит заменять овощами, кашами и орехами, посоветовал шеф-повар в эфире ObozTV.

По мнению Клопотенко, различные заменители мяса – это бессмысленный тренд.

"Представьте, что вы отказываетесь от мяса. Зачем потом переходить на "мясо без мяса"? Если вы не хотите мяса – не ешьте. Зачем есть "искусственное мясо"? В чем идея? Это значит, что вы хотите мяса по-прежнему, но не знаете, как его поесть?", – объяснил он.

"Такая же фишка с молоком. Ты отказываешься от молока из-за непереносимости лактозы. И начинаешь пить миндальное молоко. Зачем?! Не нужно пить молоко вообще. Во-первых, это не молоко, это просто сок. Знаете, как белый шоколад. Это же не шоколад, это жир от какао. Ребята, не нужно!" – высказался шеф-повар.

По его словам, при вегетарианской диете достаточно овощей, каш и орехов.

"Это целый мир кулинарии! Иногда я отказываюсь от мяса на неделю только для того, чтобы почувствовать, какой вкус может быть у того или иного продукта. Совсем другой! Когда вы говорите себе, что мяса нельзя, мозг начинает думать: "А что есть?" И начинает искать новые рецепты, новые подходы", – рассказал Клопотенко.

В качестве примера он привел морковку: ее можно запекать 40 минут, она будет более хрустящей, и добавлять сметану. А можно запекать 2 часа, она станет мягче, и сочетать ее с семечками.

"Овощей – миллиарды! А сколько продуктов рисовых, каш... Даже гречка! С гречкой можно работать. Делать тот же гречневый борщ, какие-то блинчики, замачивать эту гречку... Ее можно замачивать в 15 видах напитков – и у тебя 15 разных блюд! Потому что гречка, замоченная в яблочном соке – это не гречка, замоченная в кофе. Это целый мир для экспериментов!" – подчеркнул кулинар.

"И когда ты себе запрещаешь мясо, то появляется целый новый мир, где ты можешь творить абсолютно другую еду", – подытожил Клопотенко.

Полностью видеоинтервью с Евгением Клопотенко можно посмотреть здесь

Клопотенко посоветовал экспериментировать с овощами и кашами greenqueen.com.hk

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Клаус предупредила о главных ошибках, которые допускают начинающие вегетарианцы.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!