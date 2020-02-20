Киноа, чиа и гхи: диетолог развеяла миф о суперфудах для худеющих

"Что бы такое съесть, чтобы похудеть?" – этот вопрос волнует каждого, кого донимает хотя бы полкилограмма лишнего веса.

И как только мы настраиваемся на похудение, отовсюду начинают сыпаться настоятельные рекомендации питаться "супер-продуктами" вроде масла гхи и семян чиа, без которых якобы все попытки одержать победу за фигуру увенчаются громким провалом, а с ними – результаты придут в разы быстрее. В общем, без вариантов – раскошеливайся.

Однако с подобными советами отнюдь не согласна диетолог Альбина Комиссарова. "Нет таких продуктов, от которых худеют. Но при этом индустрия ЗОЖ воспевает новомодные продукты как те, которые ну прямо необходимы в рационе худеющих", – написала эксперт у себя в Instagram.

Итак, по поводу каких же суперфудов не стоит впечатляться, чтобы потом не тосковать о выброшенных деньгах и разрушенных надеждах?

Протеиновые продукты

Протеиновые йогурты, батончики, мороженое и прочие – все эти продукты объединяет повышенное содержание белков.

Однако, по словам эксперта, даже чистый белок не делает продукт диетическим, то есть, похудеть только с их помощью невозможно.

"Более того, по данным статистики, люди в большинстве потребляют и без того больше белка, чем положено. Напомню, что норма, согласно рекомендациям ВОЗ, не 1-2 г на кг (так пишут многие источники), а всего 0,8 г", – подчеркнула Комиссарова.

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Экзотические семена и крупы

Киноа, булгур, чиа и другие крупы и семена со сложным названием также не относятся к маст-хэв здорового диетического рациона.

"Все они действительно хороши и полезны, но в разы более дешевые и доступные крупы не хуже: обычная гречка, кукурузная, ячневая и пшеничная крупа, рис, перловка - все это также может быть отличным гарниром", – отметила диетолог.

Кокосовое масло

В наших краях этот продукт не является популярным, поэтому услышав рассуждения, мол, оно намного полезнее любых других, мы "развешиваем уши" и судорожно начинаем искать его во всех магазинах.

Но диетолог напомнила, что масло кокоса – такой же насыщенный жир, как и, например, сливочное. "Это не хорошо и не плохо, просто не надо заменять все масла только на кокосовое. Не бойтесь использовать разные", – рекомендует Комиссарова.

Масло гхи

Цена этого масла составляет приблизительно 324 гривны за баночку в 255 г. Но оказывается этому продукту ничуть не уступает обычное сливочное масло, готовить на котором можно также, как и на "модном" гхи. "Оно также имеет высокую точку дымления и имеет приятный вкус", – объяснила эксперт.

Необычная мука

Худеющим также советуют отказаться от использования обычной муки в пользу, например, банановой, рисовой, овсяной и т.д. "Но ведь не так важен вид муки, как способ ее обработки. Если мука цельнозерновая, то хоть пшеничная, хоть какая - подойдет отлично", – сказала диетолог, подчеркнув, что, будучи на диете, не надо выискивать "муку из цветков лотоса, взошедших на заре".

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