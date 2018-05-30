Кетогенная диета впервые была предложена еще Гиппократом, как метод лечения эпилепсии, но мы сейчас не об этом.

Нас интересует цель: безопасное снижение веса

Итак, классическая КД включает в себя употребление 80-90% жиров, 8-15% белков и 2-5% углеводов.

Механизм таков: мы вводим организм в углеводное голодание, и он в качестве альтернативных источников энергии использует белки и жиры. В результате окисления жирных кислот образуются кетоновые тела, которые и служат топливом. Такой себе приспособительный механизм.

Многочисленные исследования показали, что кетогенная диета действительно эффективно помогает снизить вес в краткосрочной перспективе. Но когда за пациентами наблюдали год и более - большинство из них набрало вес, а также диета имела отдаленные последствия для здоровья.

Систематический обзор 2013 года говорит, что кето-диета не отвечает основным требованиям здорового питания человека: низкое количество клетчатки и большое количество насыщенных жиров является фактором риска смертности и увеличения сердечно-сосудистых заболеваний.

КД достаточно сытная и вкусная, поэтому казалось бы ее очень легко соблюдать. Но недостаток углеводов и клетчатки может давать побочные эффекты в виде слабости, апатии, запоров, неприятного запаха из рта, головных болей. Велика вероятность "срывов".

В феврале 2018 г опубликовано исследование, где КД показала высокую эффективность у больных с диабетом, однако не ясно, это следствие снижение веса или ограничения углеводов. Обычная низкоуглеводная диета может быть не менее эффективна.

Мое мнение: здоровому человеку нужно здоровое, физиологичное, полноценное и разнообразное питание. Остальным - подбор с диетологом.