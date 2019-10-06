Картошка, фрукты, овсянка? Диетолог развеяла три мифа о питании и похудении

Овсяная каша на воде плохо подходит для завтрака, а картофель и макароны можно есть даже тем, кто хочет похудеть.

Три популярных мифа о питании и похудении развеяла врач-диетолог, специалист в области аnti-age питания Екатерина Толстикова в эфире ObozTV.

Миф №1. Чтобы похудеть, нужно исключить из рациона картошку и макароны.

"Это мой любимый миф, – призналась Толстиков. – С точки зрения биохимии, картофель, макароны, крупы, частично фрукты и ягоды – это одна и та же молекула глюкозы. Вообще неважно, что человек ест. Важно то, как мы готовим продукты, и в каком количестве их употребляем".

В частности, врач посоветовала готовить картофель в целом виде и есть охлажденным.

Картофель лучше есть охлажденным Pixabay

"Когда картошка остывает – снижается гликемический индекс. Она будет лучше усваиваться микрофлорой и нашим организмом. И мы не получим столько калорий, сколько могли бы получить, если бы съели ее сразу", – объяснила она.

В макаронах, по ее словам, тоже нет ничего страшного. Главное – готовить их максимально просто.

"Просто отварные спагетти и спагетти болоньезе или карбонара – это совсем разные блюда. Намного полезнее положить туда какие-то отдельные ингредиенты, например, морепродукты и овощи, чем вываривать, добавлять соусы и т.д.", – отметила Толстикова.

Хороший вариант – паста с зеленью и морепродуктами thehungryhutch.com

Миф №2. Вместо сладкого нужно есть фрукты и сухофрукты.

"Сухофрукты – тот же сахар, что и в сладком. Вообще никакой разницы нет", – подчеркнула диетолог.

"Что касается фруктов – должна быть мера. Если говорить о долголетии и продлении жизни, то лучше есть ягоды. Поскольку сезон ягод заканчивается, их надо обязательно заморозить и есть круглый год… Фрукты тоже можно. Но если мы съедаем их много – то можем набрать лишний вес", – предупредила она.

По ее мнению, после 8 часов вечера лучше вообще ничего не есть, и даже фрукты прямо перед сном – противопоказаны.

Рассказы о том, что сухофрукты не приводят к набору веса – это миф wearebasket.net

Миф №3. Овсянка и яйца – лучший завтрак.

Толстикова отметила, что овсянка и яйца вместе – действительно неплохой завтрак. Но если рассматривать эти продукты по отдельности, то предпочтительнее завтракать яйцами.

"Я не считаю, что овсяная крупа может быть хорошим завтраком. Разве что, если мы добавим что-нибудь еще. Просто овсяная крупа на водичке – плохой завтрак. Потому что большинству людей (не всем, а большинству!) овсянка не дает ощущения сытости, и через 2 часа снова хочется есть. Это не лучшее начало дня", – пояснила фуд-терапевт.

К овсянке на завтрак диетолог порекомендовала добавлять что-нибудь еще frommybowl.com

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