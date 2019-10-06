Картошка, фрукты, овсянка? Диетолог развеяла три мифа о питании и похудении

Овсяная каша на воде плохо подходит для завтрака, а картофель и макароны можно есть даже тем, кто хочет похудеть.
Три популярных мифа о питании и похудении развеяла врач-диетолог, специалист в области аnti-age питания Екатерина Толстикова в эфире ObozTV.
Миф №1. Чтобы похудеть, нужно исключить из рациона картошку и макароны.
"Это мой любимый миф, – призналась Толстиков. – С точки зрения биохимии, картофель, макароны, крупы, частично фрукты и ягоды – это одна и та же молекула глюкозы. Вообще неважно, что человек ест. Важно то, как мы готовим продукты, и в каком количестве их употребляем".
В частности, врач посоветовала готовить картофель в целом виде и есть охлажденным.
Картофель лучше есть охлажденным
Pixabay
"Когда картошка остывает – снижается гликемический индекс. Она будет лучше усваиваться микрофлорой и нашим организмом. И мы не получим столько калорий, сколько могли бы получить, если бы съели ее сразу", – объяснила она.
В макаронах, по ее словам, тоже нет ничего страшного. Главное – готовить их максимально просто.
"Просто отварные спагетти и спагетти болоньезе или карбонара – это совсем разные блюда. Намного полезнее положить туда какие-то отдельные ингредиенты, например, морепродукты и овощи, чем вываривать, добавлять соусы и т.д.", – отметила Толстикова.
Хороший вариант – паста с зеленью и морепродуктами
thehungryhutch.com
Миф №2. Вместо сладкого нужно есть фрукты и сухофрукты.
"Сухофрукты – тот же сахар, что и в сладком. Вообще никакой разницы нет", – подчеркнула диетолог.
"Что касается фруктов – должна быть мера. Если говорить о долголетии и продлении жизни, то лучше есть ягоды. Поскольку сезон ягод заканчивается, их надо обязательно заморозить и есть круглый год… Фрукты тоже можно. Но если мы съедаем их много – то можем набрать лишний вес", – предупредила она.
По ее мнению, после 8 часов вечера лучше вообще ничего не есть, и даже фрукты прямо перед сном – противопоказаны.
Рассказы о том, что сухофрукты не приводят к набору веса – это миф
wearebasket.net
Миф №3. Овсянка и яйца – лучший завтрак.
Толстикова отметила, что овсянка и яйца вместе – действительно неплохой завтрак. Но если рассматривать эти продукты по отдельности, то предпочтительнее завтракать яйцами.
"Я не считаю, что овсяная крупа может быть хорошим завтраком. Разве что, если мы добавим что-нибудь еще. Просто овсяная крупа на водичке – плохой завтрак. Потому что большинству людей (не всем, а большинству!) овсянка не дает ощущения сытости, и через 2 часа снова хочется есть. Это не лучшее начало дня", – пояснила фуд-терапевт.
К овсянке на завтрак диетолог порекомендовала добавлять что-нибудь еще
frommybowl.com
OBOZREVATEL напоминает, что ранее диетолог Наталья Кошкина перечислила топ-5 ошибок, которые мешают похудеть.
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