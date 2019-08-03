Какой хлеб опасен: диетолог раскрыла правду

Диетолог Светлана Фус рекомендует не употреблять дрожжевой хлеб из высокорафинированной чистой муки, в которой нет витаминов, минералов и пищевых волокон.

На своей странице в Instagram она рассказала, что предлагает заменить его цельнозерновым хлебом.

"К неполезным термофильным грибкам, которые используются для выпекания хлеба, к белой рафинированной муке добавляется маргарин или спред. Спреды содержат канцерогенные вещества. Естественно, если раз в месяц вы съедите дрожжевую булочку, ничего страшного не случится. Но не стоит делать это базовым продуктом в своем питании", - отметила диетолог.

Хлеб 24 канал

По словам Фус, сбалансированная еда всегда дает больше насыщения.

"Если в вашем рационе будет больше растительной еды, неочищенной, нерафинированной, вам меньше будет хотеться есть таких продуктов питания. Поэтому хлеб выбираем цельнозерновой. А дрожжевую выпечку употребляем крайне редко", - посоветовала она.

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