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/ Здоровое питание

Какой хлеб опасен: диетолог раскрыла правду

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Диетолог Светлана Фус рекомендует не употреблять дрожжевой хлеб из высокорафинированной чистой муки, в которой нет витаминов, минералов и пищевых волокон.

На своей странице в Instagram она рассказала, что предлагает заменить его цельнозерновым хлебом.

"К неполезным термофильным грибкам, которые используются для выпекания хлеба, к белой рафинированной муке добавляется маргарин или спред. Спреды содержат канцерогенные вещества. Естественно, если раз в месяц вы съедите дрожжевую булочку, ничего страшного не случится. Но не стоит делать это базовым продуктом в своем питании", - отметила диетолог.

Хлеб

Хлеб

24 канал

По словам Фус, сбалансированная еда всегда дает больше насыщения.

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"Если в вашем рационе будет больше растительной еды, неочищенной, нерафинированной, вам меньше будет хотеться есть таких продуктов питания. Поэтому хлеб выбираем цельнозерновой. А дрожжевую выпечку употребляем крайне редко", - посоветовала она.

Мне часто задают вопрос: “Можно ли есть дрожжевой хлеб?” 🤔 Для начала предлагаю вспомнить, из чего готовили хлеб наш предки. Это была цельнозерновая мука и закваски. Хлеб, который сейчас продается в наших магазинах, очень отдаленно напоминает тот полезный продукт, который они ели. Соответственно проблем от употребления такого хлеба у нас становится гораздо больше. 🍞 Поэтому я рекомендую не употреблять дрожжевые хлеба из высокорафинированной чистой муки, в которой нет ни витаминов, ни минералов, ни пищевых волокон. А заменить цельнозерновым хлебом. Можно ли есть выпечку? 🤔 К не полезным термофильным грибкам, которые используются для выпекания хлеба, к белой рафинированной муке добавляется маргарин или спред. Спреды содержат канцерогенные вещества. Естественно, если раз в месяц вы съедите дрожжевую булочку, ничего страшного не случится. Но не стоит делать это базовым продуктом в своем питании. 🍞 Сбалансированная еда всегда дает больше насыщения. Если в вашем рационе будет больше растительной еды, неочищенной, нерафинированной, вам меньше будет хотеться есть таких продуктов питания. ☝ Поэтому хлеб выбираем цельнозерновой. А дрожжевую выпечку употребляем крайне редко. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как писал OBOZREVATEL, ученые выбрали из тысячи пищевых продуктов 100 самых питательных и полезных. Среди них – рыба, орехи, брокколи, абрикосы, вишня, фасоль и даже петрушка с паприкой и перцем чили.

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Персона
Светлана Фус
Место
Украина
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