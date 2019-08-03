Какой хлеб опасен: диетолог раскрыла правду

Диетолог Светлана Фус рекомендует не употреблять дрожжевой хлеб из высокорафинированной чистой муки, в которой нет витаминов, минералов и пищевых волокон.
На своей странице в Instagram она рассказала, что предлагает заменить его цельнозерновым хлебом.
"К неполезным термофильным грибкам, которые используются для выпекания хлеба, к белой рафинированной муке добавляется маргарин или спред. Спреды содержат канцерогенные вещества. Естественно, если раз в месяц вы съедите дрожжевую булочку, ничего страшного не случится. Но не стоит делать это базовым продуктом в своем питании", - отметила диетолог.
Хлеб
24 канал
По словам Фус, сбалансированная еда всегда дает больше насыщения.
"Если в вашем рационе будет больше растительной еды, неочищенной, нерафинированной, вам меньше будет хотеться есть таких продуктов питания. Поэтому хлеб выбираем цельнозерновой. А дрожжевую выпечку употребляем крайне редко", - посоветовала она.
Мне часто задают вопрос: “Можно ли есть дрожжевой хлеб?” 🤔 Для начала предлагаю вспомнить, из чего готовили хлеб наш предки. Это была цельнозерновая мука и закваски. Хлеб, который сейчас продается в наших магазинах, очень отдаленно напоминает тот полезный продукт, который они ели. Соответственно проблем от употребления такого хлеба у нас становится гораздо больше. 🍞 Поэтому я рекомендую не употреблять дрожжевые хлеба из высокорафинированной чистой муки, в которой нет ни витаминов, ни минералов, ни пищевых волокон. А заменить цельнозерновым хлебом. Можно ли есть выпечку? 🤔 К не полезным термофильным грибкам, которые используются для выпекания хлеба, к белой рафинированной муке добавляется маргарин или спред. Спреды содержат канцерогенные вещества. Естественно, если раз в месяц вы съедите дрожжевую булочку, ничего страшного не случится. Но не стоит делать это базовым продуктом в своем питании. 🍞 Сбалансированная еда всегда дает больше насыщения. Если в вашем рационе будет больше растительной еды, неочищенной, нерафинированной, вам меньше будет хотеться есть таких продуктов питания. ☝ Поэтому хлеб выбираем цельнозерновой. А дрожжевую выпечку употребляем крайне редко. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой
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