Детям нельзя категорически! Названо самое опасное мороженое в Украине

Мороженое – один из наиболее опасных летних десертов. Испорченное или повторно замороженное лакомство может вызвать серьезное пищевое отравление.

Об этом предупредила в эфире ObozTV миколог и бактериолог Оксана Вольская. В частности, она предостерегла от покупки так называемого "мягкого" мороженого, которое готовится прямо на месте в специальных аппаратах – фризерах.

"Хочу предупредить и попросить всех родителей. Ни в коем случае не покупайте детям фризерное мороженое. То, которое заливается водой или молоком и порошком, готовится на месте. В теплое время года – ни в коем случае", – подчеркнула Вольская.

По ее словам, летом покупать мороженое стоит только из холодильных камер в магазине. Однако и в этом случае нужно предварительно убедиться, что его не замораживали повторно.

"Мороженое только в магазине, и только если вы видите, что там соблюдены сроки хранения, что оно не подтаявшее. Если мороженое деформировано – значит, оно уже растаяло и потом его заморозили второй раз", – рассказала она.

Как объяснила научный специалист, микробы прекрасно переживают заморозку и во время таяния в таком мороженом может развиться бактериальная инфекция.

Помимо мороженого, она призвала воздержаться летом от покупных изделий с кремом – пирожных, тортов, десертов.

"Хотите сделать своему ребенку подарок – тортик или десерт – сделайте его дома. На чистой кухне, из хороших продуктов. И ребенок будет доволен, и вы будете знать, что ваша семья в безопасности", – посоветовала бактериолог.

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Если пищевое отравление все же произошло, Вольская рекомендует безотлагательно обратиться к врачу, а также написать жалобу и предъявить претензию продавцу. Ведь вполне вероятно, что ваше отравление – не единичный случай.

"Симптомы острого кишечного отравления проявляются в период от 8 до 12 часов. Но может и через 4 часа. Это зависит от того, какую дозу бактерий или токсинов вы съели", – уточнила она.

Мягкое мороженое из фризера iStock

Читайте на OBOZREVATEL.Smak рецепты приготовления домашнего мороженого – молочного, шоколадного, бананового, клубничного, фруктового. Самостоятельно приготовленный десерт куда полезнее магазинного, да и вы сможете быть уверенными в его качестве.

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