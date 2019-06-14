Детям нельзя категорически! Названо самое опасное мороженое в Украине

Мороженое – один из наиболее опасных летних десертов. Испорченное или повторно замороженное лакомство может вызвать серьезное пищевое отравление.
Об этом предупредила в эфире ObozTV миколог и бактериолог Оксана Вольская. В частности, она предостерегла от покупки так называемого "мягкого" мороженого, которое готовится прямо на месте в специальных аппаратах – фризерах.
"Хочу предупредить и попросить всех родителей. Ни в коем случае не покупайте детям фризерное мороженое. То, которое заливается водой или молоком и порошком, готовится на месте. В теплое время года – ни в коем случае", – подчеркнула Вольская.
По ее словам, летом покупать мороженое стоит только из холодильных камер в магазине. Однако и в этом случае нужно предварительно убедиться, что его не замораживали повторно.
"Мороженое только в магазине, и только если вы видите, что там соблюдены сроки хранения, что оно не подтаявшее. Если мороженое деформировано – значит, оно уже растаяло и потом его заморозили второй раз", – рассказала она.
Как объяснила научный специалист, микробы прекрасно переживают заморозку и во время таяния в таком мороженом может развиться бактериальная инфекция.
Помимо мороженого, она призвала воздержаться летом от покупных изделий с кремом – пирожных, тортов, десертов.
"Хотите сделать своему ребенку подарок – тортик или десерт – сделайте его дома. На чистой кухне, из хороших продуктов. И ребенок будет доволен, и вы будете знать, что ваша семья в безопасности", – посоветовала бактериолог.
Если пищевое отравление все же произошло, Вольская рекомендует безотлагательно обратиться к врачу, а также написать жалобу и предъявить претензию продавцу. Ведь вполне вероятно, что ваше отравление – не единичный случай.
"Симптомы острого кишечного отравления проявляются в период от 8 до 12 часов. Но может и через 4 часа. Это зависит от того, какую дозу бактерий или токсинов вы съели", – уточнила она.
Мягкое мороженое из фризера
iStock
Читайте на OBOZREVATEL.Smak рецепты приготовления домашнего мороженого – молочного, шоколадного, бананового, клубничного, фруктового. Самостоятельно приготовленный десерт куда полезнее магазинного, да и вы сможете быть уверенными в его качестве.
Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Качество продуктов в Украине" на OBOZREVATEL.