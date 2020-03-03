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/ Здоровое питание

Какие витамины нужны весной: диетолог назвала полезные продукты

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Наибольшее количество витаминов С и D содержится в яйцах, рыбе и ягодах.

Об этом в эфире "Громадському" рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская. Она отметила, что с приходом весны некоторые люди могут испытывать потерю энергии, легкую утомляемость и апатию.

"Авитаминоз – это некорректное название, потому что это означает полное отсутствие витаминов, несовместимых с жизнью. Может идти речь о гиповитаминозе, дефицит каких-то витаминов. Весной это, как правило, витамин D. Он попадает в организм двумя путями – через солнечные лучи и пищу, которая содержит витамин D. Это яйца всмятку, рыба – сельдь, печень трески", – пояснила она.

Продукты питания

Продукты питания

Также отсутствие витамина С может вызывать слабость в организме. Для его пополнения нужно кушать зеленые овощи и замороженные ягоды.

"Когда мы спим менее 7-8 часов, у нас высокий уровень гормона стресса. Сейчас нужно много спать, больше дышать свежим воздухом, быть физически активными, принимать пищу максимально натурального происхождения", – добавила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Виктория Кляуз дала простые советы, как не сорваться во время диеты.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Оксана Скиталинская
Теги
продукты диета диетолог питание
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