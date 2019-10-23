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/ Здоровое питание

Какие продукты сжигают жир? Диетолог развенчала популярный миф

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Известный диетолог Светлана Фус развенчала миф о продуктах, которые сжигают жир.

В своем Instagram она отметила, что прием их в большом количестве может привести к перенапряжению сердечной мышцы.

"Наверняка, вы не раз слышали мифы о чудо-продуктах, которые сжигают калории. Среди них такими считают: зеленый кофе, грейпфрут, корица, хрен, имбирь. Нет волшебной пилюли, чая для похудения, а также определенных продуктов, которые будут сжигать жир", - написала диетолог.

Продукты

Продукты

24 канал

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Она подчеркнула, что "сжигание жира" и похудение происходит только за счет двух процессов: сбалансированного питания и физической нагрузки.

Как писал OBOZREVATEL, существует специальная диета для плоского живота. Главным условием ее является ограничение потребления углеводов. Из-за отсутствия такой пищи организм будет брать запасы из жировых отложений, чтобы переработать их в энергию.

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Персона
Светлана Фус
Место
Украина
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